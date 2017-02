Stockach/Winterspüren/Hoppetenzell Nichts für Schnarchnasen: Jede Menge Fasnachts-Spaß bei den Kinderbällen der Region

Nicht nur die Großen wissen wie man feiert. Bei den Kinderbällen in Stockach, Winterspüren und Hoppetenzell geht es mindestens genau so ausgelassen zu.

Wer einen Ball als steife Veranstaltung begreift, der hat noch nie einen Kinderball besucht. In Stockach, Hoppetenzell und Winterspüren war in den vergangenen Tagen nicht nur von Seiten der Veranstalter einiges geboten – die Kinder selbst sorgten für reichlich Action.

Auch wenn die meisten von ihnen am Montag in weißen Nachthemden und Schlafmützen gekommen waren, richtig müde war keiner der kleinen Besucher. Dafür war im Bürgerhaus Adler Post auch viel zu viel geboten. Malen, tanzen, spielen oder draußen im Freien toben – der Hemedglönkerle Ball war nichts für Schnarchnasen. Wenn es überhaupt mal zu einer Ruhepause kam, nutzten die Kinder die Zeit, um schnell eine Kugel Eis zu verdrücken oder sich schminken zu lassen. So wie Levent, Panusan (beide 9) und Jonas (8). Die Nachwuchskicker vom VfR Stockach ließen sich von Lena (12) die Farben ihrer Lieblingsvereine Freiburg, Bayern und Dortmund auf die Backen malen. Gleich doppelt durfte sich die kleine Nele freuen. Neben dem Fasnachtsmontag konnte sie auch noch ihren fünften Geburtstag feiern. Die Nachwuchsnarren sangen "Happy Birth­day". Als Geschenk gab es eine Riesenpackung Gummibärchen.

In Winterspüren ging es schon am Samstag hoch her. Der Narrenverein hatte für den Nachwuchs die Lichtberghalle geschmückt, Spiele vorbereitet und reichlich Süßigkeiten verteilt. Narrenpräsidentin Susi Leitz war hoch zufrieden, denn schon seit Jahren sei der Ball sehr gut besucht. Sie war nicht die Einzige, die Spaß an der Sache zu haben schien. Elif (4) war als Leopardin verkleidet. Während ihrem ersten Interview mit der Presse verdrückte sie ein Wienerle – und machte durch breites Grinsen und kräftiges Nicken klar, dass ihr der Kinderball super gefiel. Das Kostüm habe ihr ihre Mutter gekauft, denn im Kindergarten sei dieses Jahr das Motto "Dschungelbuch". Das Würstchen hatte sie beim letzten Spiel abgestaubt. Beim "Wurstschnappen" mussten die Kinder, ohne ihre Hände zur Hilfe zu nehmen, ein Würstchen von einer Leine holen. Sabrina Gohl, eine der Freiwilligen, zählte auf, was sie danach noch mit den Kindern vorhatte: "Wir wollen auf jeden Fall noch zusammen tanzen, eine Polonaise veranstalten und Reise nach Jerusalem spielen."

Auch der Ball in Hoppetenzell ließ Kinderherzen höher schlagen – Schokokuss-Wettessen, Topfschlagen, Wettrennen und viele weitere Spiele hielten die Kleinen bei Laune. Die freiwilligen Helfer waren sich einig: Das beliebteste Spiel sei die Reise nach Jerusalem, da würden immer alle mit viel Freude mitmachen. Für die musikalische Untermalung sorgte dabei der Musikverein der Froschzunft. Große Gefühle gab es, als ein kleiner Feuerwehrmann beim Ausschluss besonders traurig wurde. Als Entschuldigung bekam er von der Prinzessin, die ihn ausgestochen hatte, eine tröstende Umarmung.

Der Fasnachtsdienstag

Auch heute gibt es in Stockach noch einiges an Programm, vor allem für die kleinen Narren. Das närrische Treiben beginnt ab 12.30 Uhr rund um den Bahnhof, gefolgt vom Kinderumzug um 14 Uhr zur Oberstadt. Danach findet das Kinder-Narrenbaumsetzen am Gustav-Hammer-Platz statt, sowie der Kinderball um 15 Uhr im Bürgerhaus. Ende des Abends ist der Schlussball, von 19 bis 24 Uhr, im Hotel Fortuna. (mga)