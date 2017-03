Stockach Neustart nach Betrugsfall: Staatsanwaltschaft ermittelt weiter

Nachdem die betroffenen Kunden Entschädigungen erhalten haben, sieht Vodafone den Stockacher Betrugsfall als aufgearbeitet an. Im Laufe der vergangenen zwei Jahre war es zu irregulären Vertragsabschlüssen gekommen. Opfer waren Kunden mit Migrationshintergrund, die die deutsche Sprache nicht perfekt beherrschten.

Neustart nach viel Ärger: Der Mobilfunkanbieter Vodafone zieht einen Schlussstrich unter die Betrugsfälle der vergangenen zwei Jahre, erklärt Unternehmenssprecher Volker Petendorf. Im Vodafone-Geschäft in der Goethestraße war es in diesem Zeitraum zu betrügerischen Vertragsabschlüssen gekommen. "Wir gehen davon aus, dass es sich um insgesamt 20 Fälle handelt", sagt Petendorf.

Ehemalige Mitarbeiter hatten Kunden, die die deutsche Sprache nicht vollkommen beherrschten, zwei oder mehr gleichlautende Verträge für ein Smartphone samt Mobilfunk- und Datenpaket unterschreiben lassen. Indem sie vorgaben, dass es sich dabei nur um einen Vertrag handele, täuschten sie die Kunden, unter ihnen auch zahlreiche Flüchtlinge. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen die damaligen Mitarbeiter das zweite Handy für sich behalten und anschließend weiterverkauft haben. In manchen Fällen hätten sie zudem unrechtmäßige Vorauszahlungen in bar verlangt.

"Im Januar ist die Entscheidung gefallen, dem Betreiber der Partneragentur zu kündigen", teilt Petendorf mit. "Er führt das Geschäft nicht mehr weiter." Denn auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen sei, dass er direkt in die Betrugsfälle verstrickt war, habe der frühere Betreiber als Inhaber die Verantwortung zu tragen, so Petendorf. Vodafone selbst sieht sich ebenfalls als Betrugsopfer. "Es sind teure Geräte verschwunden", betont Petendorf. Zudem habe man Provisionen für Verträge gezahlt, die in dieser Form gar nicht gewollt gewesen seien.

Staatsanwaltschaft: Ermittlungen dauern an

Bei der Suche nach einem neuen Betreiber ist man in Radolfzell fündig geworden. "Wir konnten den dortigen Inhaber, einen langjährigen und erfolgreichen Partner von uns, überzeugen nach Stockach zu expandieren", sagt der Unternehmenssprecher.

Auch wenn die Staatsanwaltschaft Konstanz bekannt gibt, dass die Ermittlungen zu den Betrugsfällen noch andauern, ist der Fall aus Sicht des Konzerns abgeschlossen. Denn: Alle Fälle, bei denen Betrug offensichtlich war, seien geklärt. "Wir sind jeden einzelnen durchgegangen und haben alles mit den Kunden geregelt", versichert Petendorf. Verträge, die nicht korrekt abgewickelt worden waren, seien rückgängig gemacht worden. "Selbst Fälle, bei denen kein Betrug vorlag, aber die Beratungsleistung nicht ganz optimal war, haben wir noch einmal nachgebessert", betont der Konzernsprecher. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass Vodafone einen sauberen Schnitt gemacht habe.

Helferkreis: Konzern war kulant - aber erst auf mehrfachen Druck

Petendorf verweist dabei auch auf die Zusammenarbeit mit der Koordinatorin des Helferkreises Asyl, Ulrike Stiller. Sie habe dabei geholfen, die Stockacher Betrugsfälle im Einvernehmen mit den Flüchtlingen zufriedenstellend aufzuarbeiten. "Tatsächlich wurden alle unsere Fälle von Vodafone kulant abgewickelt", stimmt Stiller zu.

Sie gibt allerdings zu bedenken, dass der Konzern erst aktiv geworden sei, nachdem sie mehrfach Druck gemacht habe. Sie habe zwischenzeitlich sogar damit gedroht, sich an die Medien zu wenden. Erst nachdem die Koordinatorin dem Konzern eine 24-stündige Frist gesetzt habe, habe sich Vodafone hilfsbereiter gezeigt. "Von da ab wurden alle Fälle minutiös aufgearbeitet", sagt Stiller. Selbst irreguläre Barzahlungen, für die die geschädigten Flüchtlinge keine Quittungen mehr hatten, wurden zurückerstattet. "Außerdem durften die Geschädigten ihre Handys behalten." Sie verweist darauf, dass der frühere Inhaber des Geschäfts für die Kosten dieser Mobiltelefone herangezogen worden sei. Er selbst sei mittlerweile insolvent.

Inwiefern die Erkenntnisse von Polizei und Staatsanwaltschaft den ehemaligen Betreiber entlasten werden, ist noch nicht bekannt. Noch dauern die Ermittlungen an. Mit Ergebnissen ist frühestens im Juni zu rechnen, so die Staatsanwaltschaft.

Die Strukturen

Der Vodafone-Shop in Stockach wird in einem Modell nach Franchise-Art geführt. Franchising bezeichnet eine Unternehmensform, bei der ein Konzessionsgeber einem Konzessionsnehmer die Nutzung seines Geschäftskonzept gegen ein Entgelt zur Verfügung stellt. Das Geschäft wird also nicht direkt vom Unternehmen selbst, sondern von dem Betreiber einer Partneragentur geleitet. Beim Franchising sind die Nutzungsrechte an bestimmten Marken, Waren- oder Geschmacksmustern Bestandteil der Leistungen des Konzessionsgebers. In der Stockacher Goethestraße hat eine Partneragentur aus Radolfzell den Vodafone-Shop gemietet. Sie betreibt das Geschäft seit der vergangenen Woche.