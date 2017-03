Stockach Neues Gesundheitszentrum in der Oberstadt

Eine neue Praxis kombiniert in Stockach jahrtausendealte chinesische Medizin mit moderner Schmerztherapie.

Nachdem frühere Versuche, in Stockach ein Gesundheitszentrum mit einem Fokus auf Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) aufzubauen gescheitert sind, wagen drei Gesundheitsexperten einen Neuanfang. Im ersten Stock der ehemaligen Poststation eröffnen Kristin Baving, Johannes Vossenkuhl und Enno Roderfeld ein Therapiezentrum. Damit kommt Bewegung ins 2014 etablierte Gesundheitsquartier in der Oberstadt. Die Räumlichkeiten in der Hauptstraße waren zunächst von dem Orthopäden Bernd Sadler genutzt worden.

Für Vossenkuhl bedeutet die Eröffnung der Gemeinschaftspraxis nur einen kleinen Umzug. Der Gründer des Arthrose-Netzwerk-Deutschlands ist seit einem Jahr in Stockach tätig. Von seinen Räumlichkeiten in der Färbergasse zieht er ein paar Meter weiter in das Gebäude über der Apotheke Braun. "Bisher hatte ich nur einen Raum zur Verfügung, in dem ich Patienten mithilfe einer Kernspin-Resonanz-Therapie behandelt habe", erklärt er. In der neuen Praxis steht ihm neben zusätzlichen Gerätschaften auch die Unterstützung von Orthopäde Enno Roderfeld zur Verfügung. Der Arzt hat schon früher mit Vossenkuhl zusammengearbeitet und wird nun regelmäßig aus Pfullendorf anreisen, um in Stockach Hypnose-Coaching anzubieten.

Die eigentliche Neuerung kommt mit Kristin Baving in die Oberstadt. Die Allgemeinärztin ist Fachfrau für Traditionelle Chinesische Medizin. Nachdem sie in den vergangenen acht Jahren im TCM-Zentrum des Klinikums Konstanz tätig war, ergreift Baving die Chance, sich selbstständig zu machen.

"TCM vertritt einen ganzheitlichen Ansatz", erklärt die Medizinerin. Nicht nur die einzelnen Organe stünden über sogenannte Meridiane in Verbindung, die gesamte Lebensweise eines Patienten sei zu beachten, wenn man sein Wohlbefinden steigern möchte. "Schon in unseren ersten gemeinsamen Tagen haben wir gemerkt, dass diese Philosophie gut zu meiner Arbeitsweise passt", berichtet Vossenkuhl. Sowohl bei TCM als auch bei Arthrose- und Osteoporose-Spezialist Vossenkuhl spielt die Stimulation bestimmter Körperstellen eine wichtige Rolle, um den Energiefluss zu fördern und Beschwerden zu lindern.

Der Fokus des neuen Therapiezentrums liegt auf der Schmerzbehandlung. Gerade Patienten, die nach gängigen Standards als austherapiert gelten, wolle man helfen. Nachdem die Gesundheitsexperten in den vergangenen Wochen bereits einige von Bavings früheren Konstanzer Patienten in der Hauptstraße behandelt haben, möchte man das neue Therapiezentrum jetzt den Stockachern nahebringen.

findet am Samstag, 18. März, statt. Zwischen 10 Uhr und 16 Uhr sind Interessierte in die neue Praxis in der Hauptstraße 6 eingeladen.