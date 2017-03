Bodman-Ludwigshafen Neuer Rekord bei den Übernachtungen in der Seegemeinde

Für das Fremdenverkehrsjahr 2016 ist in Bodman-Ludwigshafen eine deutliche Zunahme zu registrieren. Die Zahl der Gäste stieg sogar um 12,5 Prozent.

Von dem Aufschwung im Bodensee-Fremdenverkehr 2016 profitierte auch das See-Ende. Dabei meldete Bodman-Ludwigshafen einen neuen Rekord bei den Übernachtungen. Wie die Leiterin der Touristinformation, Anna Wildöer, in der Sitzung des Touristikausschusses mitteilte, wurden insgesamt 158 646 Übernachtungen registriert. Das ist eine Zunahme von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem 154 449 Übernachtungen gezählt wurden. 46 125 Gäste (plus 12,5 Prozent) verbrachten ihre Ferien in der Seegemeinde. Im Fremdenverkehrsjahr 2015 hatten 45 045 Gäste für 154 449 Übernachtungen gesorgt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug im Jahresdurchschnitt 2,8 Tage. Es fällt auf, dass viele Gäste ihre Ferien auf das ganze Jahr über verteilen und deshalb kürzere, aber dafür mehr Aufenthalte bevorzugen. Insbesondere die klimatisch günstigen Herbstmonate werden bei den Gästen immer mehr wahrgenommen, wie den Statistiken der letzten Jahre zu entnehmen ist.

Im Jahr 2015 war in den Bodenseegemeinden gegenüber 2014 ein geringfügiger Rückgang festzustellen, in Bodman-Ludwigshafen um 1,1 Prozent. Mit 156 191 Übernachtungen und 45 148 Gästen war 2014 das bisher zweitbeste Jahr im Fremdenverkehr der Gemeinde.

Im Fremdenverkehrjahr 2007 wurde erstmals die 100 000er Grenze bei den Übernachtungen überschritten. Seitdem ging es von Jahr zu Jahr aufwärts. Die Präsenz der Touristiker bei den Messen in Stuttgart und Berlin sowie bei den Road-Shows in einigen Großstädten, wo für das See-Ende intensiv die Trommel gerührt wurde., hatte sich positiv ausgewirkt. Für den Aufschwung hatten auch die Gemeinde durch eine Stärkung der Infrastruktur und das Hotel-und Gaststättengewerbe am Ort durch Modernisierung beziehungsweise bauliche Erweiterung ihrer Betriebe beigetragen. Dazu kam ein größeres Angebot auf gesellschaftlicher und kultureller Ebene.

Die Anzahl der Betten hatte 2014 mit 1628, bedingt durch die erfolgten Erweiterungen beim Hotel Anker in Bodman und beim Seehotel in Ludwigshafen, einen neuen Höchststand erlebt. Dieser konnte aber nicht gehalten werden, weil – unter anderem durch die die Schließung des Gästehauses Bodman – Übernachtungsmöglichkeiten ausfielen. So ging das Angebot an Betten von 1628 auf derzeit 1430 zurück (= minus 8, 9 Prozent). Die Auslastung der Betten erreichte im August mit knapp 83 Prozent den Höhepunkt, gefolgt von den Monaten Juli (65 Prozent), September (48 Prozent ) und Juni (41 Prozent). Der schwächste Monat war der Februar mit 7 Prozent .Die Auslastung der Betten lag im Fremdenverkehrsjahr 2016 im Jahresdurchschnitt bei 31 Prozent.

Immerhin wird Bodman-Ludwigshafen auch außerhalb der Hauptreisezeit als Ferienort wahrgenommen und liegt da prozentual sogar besser als manch andere Bodenseegemeinde.

Die Touristiker in der Seegemeinde sind optimistisch, dass sich das Fremdenverkehrsjahr 2017 zumindest ähnlich gut entwickelt wie 2016. Einen weiteren Schub erwartet man mit der Einführung der „Echt Bodensee Card“ (EBC), die ab 1. April ihre Premiere erlebt. Dazu erhalten die Gäste die VHB-Gästekarte.

Auf gutem Kurs

Die Übernachtungszahlen in Bodman-Ludwigshafen und damit auch die Gäste nehmen von Jahr zu Jahr zu. Nur das Jahr 2015 bildete eine Ausnahme. Da musste man überall am Bodensee einen Rückgang von zirka 1,2 bis 2,0 Prozent in Kauf nehmen. Das Fremdenverkehrsjahr 2016 setzte aber die Rekordentwicklung wieder fort. Der Bodensee ist wieder zunehmend als Ferienziel begehrt – zumal der Trend, in Deutschland statt im Ausland Urlaub machen, zunimmt. Gerade die ältere Generation, insbesondere die Rentner, lieben die Beschaulichkeit der Urlaubsregion Bodensee. Sie haben einen wesentlichen Anteil am diesjährigen Rekordergebnis. (fws)