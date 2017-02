Stockach Neuer Plan regelt Bebauung in der Schillerstraße

Der Gemeinderat beschließt Leitlinien für die Bebauung an einer zentralen Stockacher Straße. Entscheidend: Neue Gebäude sollen nicht zu massiv sein.

Kaum etwas bewegt die Gemüter so sehr wie die Frage, was wo wie gebaut werden darf – und ganz besonders gilt das in Gebieten, die zentral liegen, die viele Menschen kennen und die ihnen wichtig sind. Die Stockacher Schillerstraße ist ein solches Gebiet: Sie verläuft vom Bahnhof in Richtung Innenstadt und Oberstadt und ist allein deswegen für viele Menschen ein wichtiger Fußweg. In ihr liegen Bankfilialen, Arztpraxen und Geschäfte. Und nicht zuletzt gibt es in der Schillerstraße einige Wohnungen in den villenartigen Gebäuden mit ihren großen Gärten.

Genau diese großen Gärten könnten bei möglichen Bauherren Begehrlichkeiten wecken, denn in vielen davon ließen sich problemlos weitere Gebäude unterbringen. Um in diesem Bereich Wildwuchs zu verhindern, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen städtebaulichen Rahmenplan für die Schillerstraße beschlossen, der beschreibt, was wo möglich sein soll (siehe Kasten). Anders als zuletzt berichtet, geht es derzeit nicht um einen Bebauungsplan für die Schillerstraße. Für den Rahmenplan hatten sich Verwaltung und Gemeinderat entschieden, weil die Aufstellung eines Bebauungsplans im Bestand sehr schwierig sei, erklärt Harald Schweikl vom städtischen Bauamt auf Anfrage, es gebe viele verschiedene Interessen bei den Eigentümern. Mit der Dauer eines solchen Verfahrens argumentierte Bürgermeister Rainer Stolz in der Ratssitzung.

Daher habe man das "weniger scharfe Mittel" (Stolz) des städtebaulichen Rahmenplans gewählt, um möglichen Bauherren die Ziele im Gebiet Schillerstraße zu verdeutlichen. Das gebe Verwaltung und Rat die Gelegenheit, mit den Bauherren über die Entwürfe zu sprechen. Wenn es notwendig wird, könne man immer noch einen Bebauungsplan aufstellen. Der Anlass dafür sei ein Baugesuch gewesen, demzufolge eines der Gebäude in der Schillerstraße durch einen Neubau hätte ersetzt werden sollen, erklärt Harald Schweikl. Dieses Projekt hätte sich nicht in die Struktur der Schillerstraße eingefügt, formuliert er diplomatisch. Andere sprechen von einem Riesenklotz, der anstelle des nach wie vor vorhandenen Bestandes hätte gebaut werden sollen.

Was soll nun in der Schillerstraße möglich sein? Stephanie Witulski und Bernadette Siemensmeyer von den beteiligten Planungsbüros erläuterten die Grundlagen. Der Bestand mit seiner villenartigen Architektur und Gebäuden, die größer sind als heute üblich, habe sehr viel Charme, sagte Witulski vom Stadtplanungsbüro Fahle in Freiburg. Außerdem gebe es durch die Abstände zwischen den Häusern viele Sichtbezüge. Diese historische Stadtstruktur, und möglichst auch die historischen Gebäude, sollen erhalten werden, heißt es auch im Plan. Siemensmeyer vom Überlinger Landschaftsplanungsbüro 365 Grad erläuterte, dass man die großen Freiflächen durchaus zur Nachverdichtung nutzen könne, aber einen Grünstreifen, der in die Siedlung hineinreicht, erhalten solle – für das Stadtklima. Das schlägt sich im Rahmenplan nieder: Darin ist der Erhalt der "bestehenden aufgelockerten Siedlungsstruktur" festgehalten. Und auch in der zweiten Reihe hinter dem Bestand soll keine durchgehende Bebauung in Ost-West-Richtung entstehen.

Die Diskussion im Gremium drehte sich hauptsächlich um die Größe der Gebäude in der zweiten Reihe hinter dem Bestand und um die möglichen Dachformen. Bürgermeister Rainer Stolz plädierte dafür, deutlich zu vermerken, dass mögliche Anbauten den Gebäuden an der Straße untergeordnet sein müssen. Wolfgang Reuther (CDU) konnte diese speziellen Bedenken nicht teilen. Stolz' Argument lautete, dass es zu Stellplatzproblemen kommen könnte, wenn zu viele Wohnungen hinzukommen. Im Gremium einigte man sich daher darauf, zwei Parkplätze pro Wohneinheit verbindlich zu machen. Ulf Wieczorek (CDU) trat mit der Bemerkung, die im Plan erlaubten Flachdächer hätten keinen Charme, eine ästhetische Diskussion los und erntete reichlich Gegenargumente. So plädierten Stolz, Reuther und Jürgen Kragler (CDU) für den Kontrast zwischen historischem Bestand und modernen Zusätzen. Und Thomas Warndorf (SPD) sagte, dass die bestehenden Gebäude den Modernismus der Stadt um die Wende zum 20. Jahrhundert zeigten: "Wir sollten den Bestand durch heutige moderne Architektur ergänzen." Am Ende fand der Plan die einhellige Zustimmung des Gemeinderats.

Und das ursprüngliche Baugesuch? "Das Vorhaben wurde nicht in der ursprünglichen Form weiter verfolgt", sagt Harald Schweikl vom Bauamt.

Eine Leitlinie

Ein städtebaulicher Rahmenplan soll möglichen Bauherren eine Vorstellung davon geben, was sie in einem Gebiet errichten dürfen und was nicht. Er ist, anders als ein Bebauungsplan, nicht rechtsverbindlich. Ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan sei laut Harald Schweikl vom Stadtbauamt dennoch nötig gewesen, um ein vorliegendes Baugesuch zurückstellen zu können. Um diesen Aufstellungsbeschluss nicht umzusetzen, brauche es keinen erneuten Ratsbeschluss. (eph)