Stockach Neuer Museumsleiter steht fest: Johannes Waldschütz (34) wird Nachfolger von Yvonne Istas

Die Nachfolge der Stockacher Museumsleiterin Yvonne Istas steht fest. Johannes Waldschütz aus Freiburg wurde vom Hauptausschuss des Gemeinderats ausgewählt.

Stockach hat einen neuen Museumsleiter: Der Stockacher Hauptausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung nichtöffentlich gewählt. Unter 50 Bewerbern hat sich laut einer Pressemitteilung der 34-jährige Johannes Waldschütz aus Freiburg durchgesetzt. Er tritt damit die Nachfolge von Yvonne Istas an, die zur Jahresmitte zum Museum Rosenegg nach Kreuzlingen wechselt.

Johannes Waldschütz ist in Überlingen aufgewachsen, hat dort Abitur gemacht und anschließend in Freiburg Geschichte und wissenschaftliche Politik studiert. Das Magisterstudium hat er im Jahr 2013 mit Bestnote abgeschlossen und ist seither als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Abteilung Landesgeschichte der Universität Freiburg tätig. Daneben arbeitet er als freier Historiker. Waldschütz wird seine neue Stelle in Stockach bereits zum 1. Mai antreten können, gab die Stadtverwaltung am Freitagmittag in ihrer Pressemitteilung an.

"Wir hatten ein ausgesprochen gutes Bewerberfeld. Mit Johannes Waldschütz schenken wir einem jungen, motivierten Menschen das Vertrauen, der mit exzellentem Studienabschluss und einigen Jahren Berufserfahrung in der Lehre nun die Herausforderung der Führung und Fortentwicklung eines Mehrspartenhauses annimmt", wird Bürgermeister Rainer Stolz zu der Entscheidung zitiert.