Stockach Neuer Glanz und wichtige Worte: Aulawände im Nellenburg-Gymnasium greifen jetzt Schulbild-Leitbegriffe auf

Mit der Umgestaltung der Aula rückt das Nellenburg-Gymnasium die Begriffe seines Schulleitbildes noch mehr ins Bewusstsein

Die Aula ist das Gästezimmer einer Schule. Im Nellenburg-Gymnasium finden hier Theater- und Musikveranstaltungen, Elternbeirats-Sitzungen oder Abitur-Entlassungsfeiern statt. Hier präsentiert sich die Schule der Öffentlichkeit und seit Kurzem befinden sich an den frisch gestrichenen Wänden die Begriffe des Schulleitbildes.

Plakativ und groß, aber ohne dabei aufdringlich zu sein, stehen an vier Stellen die Schlagworte "Verantwortung und Freiheit", "Bewegung und Innehalten", "Bildung fürs Leben" und "Fantasie und Mut". Über einem orange-farbigen Streifen ist ein dunkelgrauer Blechstreifen montiert, aus dem diese Wörter ausgesägt wurden. So wirkt die Darstellung dreidimensional. Jeweils ein Wortpaar erscheint in Orange, rundherum befinden sich die drei übrigen Pärchen in zartem Grau auf der weißen Wand.

Alles begann am pädagogischen Tag im Schuljahr 2007/2008, als die Leitbilddiskussion in Gang kam, auch Schüler und Eltern waren daran beteiligt. Im Jahr darauf wurde die Stehle mit dem neuen Schullogo aufgestellt. Ein Jahr später beschloss die Gesamtlehrer- und Schulkonferenz Leitbildbegriffe. Erste Überlegungen, die Begriffe in bunten Farben überall im Schulhaus an den Betonwänden zu positionieren, wurden verworfen. Die Aula wurde als geeigneter Ort auserkoren.

Der ehemalige Lehrer Felix Schmitt machte sich viele Gedanken und setzte diese unter Aufnahme der Ästhetik der Stehle und in Verbindung zum Logo um. "Die Darstellung sollte Ruhe bewahren und zeitlos sein", beschreibt er. Dass die Schulkonferenz dem nun verwirklichten Plan einstimmig zugestimmt hatte, freute Rektor Michael Vollmer und Felix Schmitt sehr. Regionale Firmen setzten die Planung professionell um. Michael Vollmer betont, er sei stolz, dass drei Ehemalige sich so für das Gymnasium einsetzten – neben Felix Schmitt hatten die früheren Schüler Rainer Vollmer und Sascha Meurer großen Anteil an der Realisierung der Aula-Gestaltung mit den Leitbegriffen.