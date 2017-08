Stockach Neue Trainerin ist ein Glücksfall für die Leichtathletik

Nina Kallabis beginnt nach den Sommerferien als neue Trainerin in der Leichtathletik-Abteilung der TG Stockach. Schon die Kleinsten können bei ihr laufen, werfen und springen erlernen.

Gleich nach den Sommerferien wird die Diplom-Sportwissenschaftlerin Nina Kallabis, 39, bei der TG Stockach mehrmals in der Woche Leichtathletiktraining für Kinder und Jugendliche anbieten. Sie ist seit 20 Jahren Trainerin und hat die B-Lizenz für Leichtathletik. Nina Kallabis hat in Leipzig und Tübingen studiert. Mit ihrem Mann Damian, der 1998 Europameister über 3000 Meter Hindernis wurde, hat sie zwei Kinder: Jolanda (12) und Laszlo (5). Nach Jahren in Spanien zieht die Familie bald nach Winterspüren.

Dann möchte Nina Kallabis loslegen – am liebsten schon mit den ganz Kleinen ab vier Jahren. "Da hat mein Sohn angefangen und ihm hat der Sport gut getan." Sie werde die Kleinen mit verschiedenen Formen von Laufen, Springen und Werfen vertraut machen. Sie wolle möglichst viele Kinder und Jugendliche dazu bringen, dass sie Wettkampfsport betreiben und sich mit anderen messen. "Ich möchte mit den Älteren eine große Gruppe zusammenbringen und später gerne hier in der Region Wettkämpfe bestreiten", sagt sie. Ihr sei wichtig, dass Kinder und Jugendliche sich viel an der frischen Luft bewegen. Im Winter könne man durchaus auch draußen trainieren. "Wir haben viel weniger Hallenzeiten als wir bräuchten, deshalb gehen wir auf jeden Fall auch raus." Sport und tägliche Bewegung sollten zur Gewohnheit werden und nicht einmal die Woche Pflichtprogramm sein.

Leichtathletik-Abteilungsleiter Frank Karotsch nennt Nina Kallabis "einen Glücksgriff sondergleichen". Er kenne sie seit über 20 Jahren und sei überzeugt davon, dass sie ein tolles Training anbieten werde. "Ich finde es wichtig, den Kindern Wettkämpfe nahe zu bringen. Da muss schon etwas Zug dahinter sein." Der Vorsitzende der TG Stockach, Lorenzo Patone, pflichtet ihm bei. Es sei für Kinder ein tolles Erlebnis, an Wettkämpfen teilzunehmen – ohne den Zwang, gewinnen zu müssen, aber um die Atmosphäre zu erleben und sich neue Trainingsziele zu setzen.

