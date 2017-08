Stockach-Wahlwies Neue Stromleitung für Wahlwies: Arbeiten beginnen am Mittwoch, kurze Stromabschaltung am Samstagmorgen nötig

Neue Stromleitung für Wahlwies: Arbeiten beginnen am Mittwoch, kurze Stromabschaltung am Samstagmorgen nötig

Netze BW installiert ab Mittwochmorgen eine provisorische 20.000-Volt-Leitung, um die Stromversorgung in Wahlwies nach mehrfachen unwetterbedingten Ausfällen zu sichern. Seit vergangener Woche ist der Ort nur von einer statt von zwei Seiten aus versorgt. Im Rahmen der Arbeiten ist am Samstag aber eine etwa zweistündige Stromabschaltung nötig. Netze BW-Mitarbeiter informieren alle Haushalte mit Handzetteln.

Jetzt geht in Wahlwies alles ganz schnell: Am Mittwochmorgen beginnt im Norden der Gemeinde laut einer Mitteilung von Netze BW der Bau einer provisorischen 20.000-Volt-Leitung. "Die soll den Stockacher Stadtteil bis auf Weiteres mit einem Kabel verbinden, das vom Umspannwerk Stockach zum Schaltwerk in Steißlingen führt", erklärt Pressesprecher Ulrich Stark. "Nach dem Ausfall der Leitung nach Stahringen wäre damit die bei Störungen so wichtige Redundanz, eine zweite Anbindung für den Ort, wieder hergestellt."

Hintergrund ist der rund siebenstündige Stromausfall mit einer Verkettung unglücklicher Umstände in der vergangenen Woche. Am Donnerstagabend hatte ein Gewittersturm zunächst die Freileitung nahe der Ortsnetzstation Steinäcker beschädigt. Im Anschluss kam es auch auf der zweiten Verbindungsleitung, der nach Stahringen, zu einem Defekt, was einen mehrstündigen Stromausfall zu Folge hatte. "Die Techniker der Netze BW haben sich jetzt kurzfristig dazu entschlossen, diesen Leitungsabschnitt nicht mehr zu reparieren und stattdessen in Bälde eine andere Lösung zu finden", teilt Stark mit.

Das Provisorium heiße im Fachjargon "Trosse". Es werden auf einer Länge von 200 Metern bis zu einem Gittermast geführt, von dem aus zwei Mittelspannungsleitungen die Ortsnetzstationen versorgen.

Im Lauf der Arbeiten kommt ein kleiner Wermutstropfen auf die Wahlwieser Bürger zu: Eine der beiden Leitungen müsse am Samstag, 2. September, vormittags ab 8.30 Uhr für voraussichtlich zwei Stunden abgehängt werden, kündigt Stark an. Mitarbeiter der EnBW-Tochter Netze BW werden im Laufe des Mittwochs Flugblätter mit entsprechenden Hinweisen an alle Haushalte in Wahlwies verteilen.