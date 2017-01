Stockach-Espasingen/Bodman-Ludwigshafen Neue Forderungen nach der Umgehung für Espasingen

Verwaltungen und Bevölkerung sind gegen die Pläne des Regierungspräsidiums, die Bundesstraßen zwischen Espasingen und Sipplingen zurückzustufen. Die Kritik entzündet sich vor allem an der möglichen Mehrbelastung für Espasingen. Eine Umfahrung für den Ort soll dieses Problem lösen.

Die geplante Zurückstufung der Bundesstraßen zwischen Espasingen, Ludwigshafen und Sipplingen hat bei den betroffenen Verwaltungen ebenso wie bei der Bevölkerung für Ärger gesorgt. Und das liegt nicht am bürokratischen Akt des Nummernwechsels, sondern an damit verbundenen Plänen des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg. Denn wenn aus den Bundesstraßen 34 und 31 Landesstraßen würden, würde das RP auf dieser Strecke ein Fahrverbot für den Schwerverkehr vorschlagen. Ergebnis: Lastwagen müssten von Espasingen aus über die Bundesstraße 313, die im Ort Zielstraße heißt, zur Autobahnauffahrt Stockach-West fahren – inklusive massiver Mehrbelastung für die Anwohner. Der Hintergrund ist, dass der Durchgangsverkehr vom Seeufer weg auf die neue Bundesstraße 31 verlagert werden soll, die derzeit bei Überlingen weitergebaut wird. Die Neuordnung der Straßen am westlichen Überlinger See wird also voraussichtlich erst im Jahr 2020 spruchreif.

In den Verwaltungen von Stockach und Bodman-Ludwigshafen haben diese Pläne nicht überzeugt. Das wurde in den jüngsten Sitzungen des Espasinger Ortschaftsrats und des Gemeinderats von Bodman-Ludwigshafen deutlich – und die Positionen der jeweiligen Bürgermeister wurden dort unterstützt. Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz argumentierte beim Espasinger Ortschaftsrat, dass ein Fahrverbot für Lastwagen nicht kontrollierbar sei. Vor allem aber äußerte er die Sorge, dass die lange geplante und noch länger gewünschte Umfahrung von Espasingen, die für den ganzen westlichen Bodensee wichtig sei, dadurch komplett ad acta gelegt werden könnte. Er habe dem RP daher bereits geschrieben, dass Stockach den Plänen nicht zustimmen werde, so Stolz, auch wenn der Bund sie durchaus durchsetzen könne.

Der Ortschaftsrat unterstützte die abwehrende Haltung einstimmig. Stellvertretend Felix Schmitt: „Nur weil bei Überlingen ein paar Kilometer Autobahn fertig sind, ergibt das noch keinen Sinn.“

Der Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen stimmte einem von Bürgermeister Matthias Weckbach vorgelegten Antwortschreiben an das RP ebenfalls zu. Darin fordert der Verwaltungschef eine schlüssige Lösung für alle betroffenen Orte statt der sich derzeit abzeichnenden Verlagerung des Verkehrs. Und er äußert die Sorge, dass Lastwagenfahrer trotz Verbots die seenahe Strecke nutzen könnten – um die Lkw-Maut zu sparen, die auf Bundesstraßen ausgedehnt werden soll. Zudem weist er darauf hin, dass die B 313 in Espasingen eine starke Steigung aufweise und durch viele Linksabbieger an der Autobahnauffahrt Stockach-West mit langen Wartezeiten zu rechnen sei. Jeder betroffene Ort solle stattdessen weiterhin seinen Teil der Belastung tragen, schreibt Weckbach. Auch er argumentiert für den Bau der Umfahrung von Espasingen als „Umfahrung westlicher Bodensee“. Gegen die Abstufung der beiden derzeitigen Bundesstraßen werde man sich „mit allen politischen und rechtlichen Möglichkeiten wehren“, schließt Weckbach sein Schreiben.

Hintergrund und Stimmen