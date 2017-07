Stockach Neubau der Mensa: Hier speisen bald die Schüler

Der Betreiber der neuen Mensa für das neue Schulzentrum stellt sein Konzept vor. Das Essen soll frisch vor Ort gekocht werden.

Die Mensa für die Schüler von Schulverbund und Gymnasium nimmt Gestalt an. Die Decken und Wände sind weitgehend fertig, die Theken, an denen das Essen ausgegeben wird, stehen bereit, Deko-Elemente mit Sätzen rund ums Essen hängen darüber. "Wir wollten uns deutlich von einer Kantine abheben, deswegen haben wir einen Innenarchitekten für die Gestaltung geholt", sagt Hubert Walk, Stockacher Hauptamtsleiter, der für Kinderbetreuung und Schulen zuständig ist. Die grauen, strukturierten Deckenplatten sollen dafür sorgen, dass es keinen Hall im Raum gibt, sagt Willi Schirmeister, Leiter des Stadtbauamtes, gliedernde Holzelemente würden punktuell installiert.

Und jetzt wird auch klar, wie die Mensa funktionieren soll. Als Pächter tritt die Oberbayerische Fleisch und Wurst GmbH mit ihrer Abteilung Konradhof Catering auf. Den eigentlichen Konradhof gebe es schon seit etwa 500 Jahren, gelegen sei er zwischen dem Ammersee und dem Starnberger See, sagt Jan-Hendrik Maas, Produktionsleiter des Unternehmens, bei einem Pressetermin auf der Baustelle. Laut Unternehmensangaben ist die Produktion in Gröbenzell bei München beheimatet. Für die Stockacher Schüler werde aber in jedem Fall in den Räumen der Mensa an der Dillstraße gekocht, sagen Maas und Michael Bungert, zuständig für Kita- und Schulcatering beim Unternehmen. Die Zutaten sollen aus der eigenen Produktion kommen, aber auch von Anbietern aus der Region gekauft werden, so Bungert in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Hauptessen kostet vier Euro, das vegetarische Essen 3,50 Euro.

Den starken Wettbewerb von Betrieben rund um die Schule haben die Unternehmensvertreter im Blick: "Wir haben die Laufwege der Schüler analysiert und die Konkurrenz beobachtet", sagte Bungert in der Sitzung. Mit einer schönen Darbietung der Speisen wolle man die Kinder anlocken, sagte er am Nachmittag. Doch die Mensa soll auch eine Begegnungsstätte sein, erklärt Hauptamtsleiter Walk, daher gebe es keinen Konsumzwang. Immerhin 1800 Schüler sollen am Schulzentrum unterrichtet werden, mehrere hundert Plätze hat die Mensa. Gezahlt werden kann in bar oder mit einer speziellen Karte. Und auch drahtloses Internet werde es in der Mensa geben, sagt Schirmeister.

Um einen Ansprechpartner vor Ort zu haben, gibt es einen Betriebsleiter, der in Stockach arbeiten wird. Diese Rolle übernimmt Dietmar Specht, Gastronom aus Bodman-Ludwigshafen. Und einen Küchenchef habe man auch schon, sagte er im Gemeinderat: "einen jungen, tüchtigen Mann".

Das Bauprojekt

Die Kosten für den Schulneubau zwischen Realschule und Gymnasium schätzt Bauamtsleiter Willi Schirmeister auf 7,7 bis 8 Millionen Euro. Den Anteil der Mensa daran beziffert er mit 2,5 Millionen Euro. Die Küche soll laut der Sitzungsvorlage so groß sein, dass der Pächter "in gewissem Umfang" auch nach außen liefern kann. Die Gebäude werden rechtzeitig zum Schuljahresbeginn fertig sein, sagt Schirmeister, die Außenanlagen aber sicherlich nicht. Nachdem nun ein Gartenbauer für die dringendsten Arbeiten gefunden sei, ließen wichtige Betonfertigteile auf sich warten. (eph)