Orsingen-Nenzingen Nenzinger Moofanger läuten die Fasnacht ein

Der Verein stellt seinen Narrenfahrplan vor. Viele Zuschauer besuchen den Fackelumzug.

Durch die kalte Nacht zogen die Mitglieder des Nenzinger Narrenvereins mit Fackeln durch den Ort. Den Mond haben sie allerdings auch in diesem Jahr nicht gefangen. Mit vorne dabei war auch bei diesem Umzug die Fasnachtsmusik, die dann in der Turnhalle alle nochmals auf die Fasnacht und die Narrenversammlung musikalisch einstimmte, was spätestens mit dem Lied vom guten Mond klappte.



Textsicher waren zwar nicht alle Besucher des Fackelumzugs am Samstagabend. Dennoch schunkelten und klatschten alle Anwesenden mit. Präsident Alois Seliger begrüßte alle Anwesenden, bevor der Narrenbürgermeister Lothar Meinradt den Narrenfahrplan verlas. Dieser kann auf der Homepage nachgelesen werden. Nach dem diese Formalien erledigt waren, konnten die sechs neuen Blätz Sarah Baumann, Amelie Brecht, Mara Hartmann, Liane Höre, Leonie Schacher und Nico Veit sowie die Narrenräte Sandra Bold und Lars Weiß aufgenommen werden. Die Blätz bewältigten ihre Aufgabe in Rekordzeit. Sie beschrieben Begriffe wie Fasnacht, Mond und Präsident so gut, dass das Publikum in Sekundenschnelle die Lösungen hatte.

Einen großen Anteil hatten die Ehrungen von Verein und Vereinigung durch Landvogt Christian Herz. Achim Schuster wurde nach sechs Jahre Archivar der Moofanger verabschiedet. Als solcher erledigte er den umfangreichen Schriftverkehr bei den Narrentagen und die alltägliche Vereinsarbeit in vorderster Front. Auch Michael Kaltenbach verabschiedete sich aus dem Narrenrat. Er war fünfzehn Jahre als Kassier für die Moofanger tätig.

Der Landvogt erwähnte Sandra Weiß so oft als nachfolgende Säckelmeisterin, dass diese nun fast nicht anders kann. Nachdem all die offiziellen Aufgaben erledigt waren, feierten die Moofanger Narren noch begeistert bis in die Morgenstunden. Somit sind sie auf die kommenden Umzüge und die Bunten Abende am 4. und 5. Februar bestens eingestimmt.