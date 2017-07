Stockach Nellenburg-Gymnasium: Es soll beim neunjährigen Abi bleiben

Die Stockacher Schule soll weiter G9 bieten. Der Hauptausschuss des Gemeinderats unterstützt den Plan der Verwaltung, eine Fortsetzung von G9 zu beantragen. Auch die Gremien der Schule haben sich dafür ausgesprochen. Es ist das einzige Gymnasium im Kreis mit der längeren Schulzeit.

Das Nellenburg-Gymnasium soll weiterhin in neun Schuljahren zum Abitur führen – zumindest, wenn es nach dem Willen des Hauptausschusses im Stockacher Gemeinderat geht. Das Gremium hat in seiner jüngsten Sitzung den Vorschlag der Stadtverwaltung einstimmig gebilligt, die Fortführung des neunjährigen Gymnasiums zu beantragen. Auch die Gremien der Schule haben sich laut der Sitzungsvorlage dafür ausgesprochen. Das letzte Wort hat nun der Gemeinderat.

Schulleiter Michael Vollmer nennt die Argumente, mit denen die Schule vor fünf Jahren in den sogenannten Schulversuch G9 gestartet ist. Vor allem in der Mittelstufe sollte den Schülern zeitliche Belastung genommen werden, sagt er, und kritisiert den engen Zeitplan dieser Altersgruppe mitten in der Pubertät im G8. Beispielsweise ein Engagement in Vereinen oder kurz, ein "Leben außerhalb der Schule", sollte durch G9 möglich werden. Und er habe immer wieder beobachtet, dass das 13. Schuljahr einen "enormen Entwicklungssprung" an persönlicher Reife gebracht hätte.

In jedem Fall beschere das Angebot, in neun Jahren zum Abitur zu kommen, dem Stockacher Gymnasium hohe Anmeldezahlen, vier und zuletzt sogar fünf fünfte Klassen habe man füllen können, berichtete der Schulleiter dem Ausschuss. Bürgermeister Rainer Stolz bemerkte dazu, dass Stockach in der weiteren Umgebung das einzige neunjährige Gymnasium habe – was die Schule auch außerhalb der Stadt begehrt mache. Schüler kämen inzwischen zum Beispiel aus Tuttlingen, Radolfzell und Überlingen, berichtete Vollmer. Für den theoretisch an der Schule ebenfalls möglichen achtjährigen Weg zum Abitur habe es nur sehr wenige Anmeldungen gegeben, so der Schulleiter weiter – es sei nie eine Klasse zusammengekommen.

Und Vollmer warf auch einen Blick auf den Leistungsstand: Dass nach Freigabe der Grundschulempfehlung massiv Schüler kämen, die das Gymnasium nicht bewältigen, könne man nicht feststellen.

Dass das neunjährige Gymnasium sinnvoll ist, davon waren die Ausschussmitglieder offenbar auch fünf Jahre nach Beginn des Schulversuchs überzeugt. Karl-Hermann Rist (Grüne): "Ich bin sehr froh über die Möglichkeit zum G9. Eigentlich gab es nie vernünftige Argumente für G8." Claudia Weber-Bastong (SPD), die selbst am Gymnasium unterrichtet, meinte: "Oberstufenschüler im G8 hatten noch keine Zeit, sich mit ihrer Zukunft zu beschäftigen." Roland Strehl (Freie Wähler) freute sich zwar über die Beliebtheit der Schule, warf aber die Frage auf, ob angesichts von Unterrichtsausfällen auch genügend Lehrer da seien. Dass viel Unterricht ausfalle, wollte Schulleiter Vollmer nicht akzeptieren. Die Grundversorgung mit Lehrern sei immer sehr gut gewesen. Längerfristige Ausfälle würden anstandslos von der Schulverwaltung in Freiburg ausgeglichen. Nur die kurzfristigen Ausfälle bei Lehrern, etwa durch Krankheit oder Fortbildungen, könne man nicht immer intern auffangen.

Nicht nur Bürgermeister und Ausschuss zeigten sich in der Sitzung zufrieden mit der Arbeit an der Schule. Auch bei der Beurteilung durch das Landesinstitut für Schulentwicklung seien etwa der Unterricht sowie die Förderung von besonderen Begabungen und schwächeren Schülern positiv beurteilt worden, so der Schulleiter. Doch es habe auch Kritik gegeben, etwa wegen fehlender Feedback-Maßnahmen für Schüler und Lehrer – "das wollen wir machen", so Vollmer.

G9

Zum Schuljahr 2004/2005 wurde flächendeckend das achtjährige Gymnasium in Baden-Württemberg eingeführt. Acht Jahre später, zum Schuljahr 2012/2013, konnten 22 Gymnasien in Baden-Württemberg zur neunjährigen Schulzeit zurückkehren, der Lernstoff des G8 wurde dabei neu verteilt. Das Nellenburg-Gymnasium war bei dieser ersten Runde dabei. Ein Jahr später konnten 22 weitere Schulen ebenfalls die längere Gymnasialzeit anbieten. Die nächsten G9-Schulen liegen in Markdorf und Albstadt. (eph)