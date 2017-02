Stockach-Zizenhausen Narrenvereinigung Zizenhausen: Ein Fasnachtsverein mit Geschichte

Die Zizenhauser Vereinigung gibt es seit 90 Jahren. Das feiern die Narren bei ihrem Bunten Abend am am 25. Februar. Das Programm soll die Zuschauer auf eine Reise durch die Jahrzehnte mitnehmen.

90 Jahre ist es her, dass die Narrenvereinigung Zizenhausen gegründet wurde. Mit einem bunten Abend am Samstag, 25. Februar, wollen die Narren nun gemeinsam auf ihre lange Geschichte zurückblicken. „Wir möchten an dem Abend die vielen Jahre der Geschichte mit dem verbinden, was uns ausmacht: der Fröhlichkeit“, sagt Narrenpräsident Wolfgang Albiez, der den bunten Abend in der Heidenfelshalle in Zizenhausen mitorganisiert hat. Deshalb solle es neben dem Programm des bunten Abends mit Musik und Tanz neben der Bühne eine Leinwand geben, auf der historische Bilder aus der langjährigen Geschichte des Vereins gezeigt werden. „Wir werden an diesem Abend so manche Anekdote aufgreifen und uns dabei selbst natürlich nicht zu ernst nehmen.“ Sie hätten sich die Aufgabe gestellt, die Nacherzählung der Geschichte mit der Lustigkeit der Fasnacht zu verbinden.

Auch wenn der Blick zurück auf die 90-jährige Geschichte des Vereins der bislang größte Jahrestag sei, werde es keine allzu große Feier geben, sagt Albiez, da bereits das 60-jährige Bestehen der Stumpenmacher im vergangenen Jahr in großem Rahmen gefeiert wurde. Beim bunten Abend in diesem Jahr stehe die Geschichte im Mittelpunkt. Der Abend solle die wichtigsten Ereignisse seit Bestehen der Zizenhauser Narren erzählen und auch einige Anekdoten aus vielen Jahren der Narretei wieder hervorbringen, sagt Albiez.

Neugründung in der 1950er-Jahren

Im Jahr 1927 wurde die Narrenvereinigung in Zizenhausen laut Narrenpräsident Albiez erstmals gegründet. Der zweite Weltkrieg und die Machtergreifung der Nationalsozialisten hätten dazu geführt, dass die Vereinigung aufgelöst wurde. Neu gegründet wurde der Verein schließlich am 3. März 1956. „Die Zizenhauser Narren waren dabei zugleich Gründungsmitglieder der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee“, sagt Albiez. Zum Start der Zizenhauser Narren im Jahr 1956 wurde direkt die Figur des Stumpenmachers eingeführt. Im Jahr darauf seien die Tonfiguren gefolgt und auch das erste Zizenhauser Narrenblättle wurde laut Albiez im Jahr 1957 herausgebracht. Als weitere und dann für lange Zeit dritte Gruppierung innerhalb der Zizenhauser Narrenvereinigung wurden im Jahr 1958 die Lesholzweiber eingeführt.

Es sollte dann bis ins Jahr 2016 dauern, als mit den Keilern eine vierte Gruppierung Teil der Narrenvereinigung Zizenhausen wurde. „Das war für uns auch eine Premiere, da die Zizenhauser Keiler die erste Gruppe ist, deren Häs eine Maske mit einschließt“, sagt Albiez. Obwohl die Gruppe erst im vergangenen Jahr gegründet worden sei, habe sie bereits 20 Mitglieder gefunden. Dies freue ihn besonders und er hoffe, dass die Keiler in den kommenden Jahren noch weiteren Zulauf verzeichnen können. Insgesamt gebe es rund 200 Mitglieder in der Narrenvereinigung Zizenhausen, etwa die Hälfte davon sei aktiv dabei.

Nur durch die Hilfe der vielen aktiven und passiven Mitglieder sei es auch möglich gewesen, so etwas wie den bunten Abend zur 90-jährigen Geschichte zu organisieren. „Mit einem Beamer wollen wir, über den Abend verteilt, die vielen historischen Bilder aus dem Archiv unseres Vereins auf eine Leinwand werfen“, erklärt Albiez. Mit der Hilfe von Rolf Bernhard sei zudem das Bühnenbild in der Heidenfelshalle entstanden. Er hoffe auf einen fröhlichen Abend und freue sich auch über die Teilnahme der anderen Zizenhauser Vereine. „Die Geschichte der Narrenvereinigung ist auch ein Teil der Geschichte der anderen Zizenhauser Vereine“, sagt Albiez. Es gebe viele Überschneidungen und so bleibe es nicht aus, dass man sich am Bunten Abend gegenseitig den Spiegel vorhalte.

Der bunte Abend

Termin: Die Narrenvereinigung lädt am Samstag, 25. Februar, in die Heidenfelshalle in Zizenhausen. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

An diesem Tag, dem 23. Februar, gibt es laut dem Präsidenten der Narrenvereinigung, Wolfgang Albiez, von 11 bis 13 Uhr, also zwischen Schülerbefreiung und Narrenbaumumzug, am Rathaus einen Eintopf für die NarrenInformationen im Internet: www.narrenvereinigung-zizenhausen.de