Verkaufsstart des Narrengerichts für bunte Abende und Verhandlung gegen Malu Dreyer

Stockach (bec) So neumodisch das Narrengericht Stockach im Internet mit dem Online-Verkauf der Eintrittskarten ist, im richtigen Leben bleibt es handfest und greifbar. Narrenschreiber Stefan Keil versichert: "Natürlich gibt es Karten für die bunten Abende auch im Kulturzentrum." Die bunten Abende stehen m Donnerstag, 2., Freitag, 3., und Samstag, 4. Februar, im Bürgerhaus Adler Post auf dem Programm, Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Gleiches gilt für Eintrittskarten zur Narrengerichtsverhandlung am 23. Februar gegen die Beklagte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Verkaufsstart ist am Freitag, 20. Januar, um 19 Uhr im Internet wie in der Salmannsweilerstraße. "Der Verkaufsstart ist zeitgleich, damit diejenigen, die es seit 666 Jahren gewohnt sind, für Karten anzustehen, keinen Nachteil haben", sagt Keil. Einen Vorwurf räumt das Narrengericht mit dem Online-Verkauf aus der Welt. Bisher mussten sich die Gerichtsnarren immer anhören, sie streuten Verhandlungskarten nur unters privilegierte Publikum, also nicht unters gemeine Volk auch außerhalb von Stockach. Jetzt muss keiner mehr zum Verkaufsstart nach Stockach reisen, "jetzt kann jeder bequem von zu Hause vom Sofa aus seine Karte buchen", verspricht der Narrenschreiber.

Säckelmeister Oliver Kaufmann hat den Online-Verkauf organisiert und unter www. narrengericht.de eingerichtet, er verkündet in der Hans-Kuony-Post: "Das Narrengericht kommt hiermit seiner Fürsorgepflicht nach und möchte auf jeden Fall verhindern, dass die Damen und Herren nicht mehr zu unmenschlicher Stund' in einer riesigen Schlange vor dem Kulturamt stehen müssen und sich dabei womöglich noch erkälten."