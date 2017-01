Stockach Narrengericht: Alleinunterhalter Ingo Kalmbach sorgt für die richtige Stimmung

Gesichter der Fasnacht: Alleinunterhalter Ingo Kalmbach verabschiedet sich nach 33 Jahren als Haus- und Hofmusiker des Narrengerichts.

Eine Anstellung auf Lebenszeit wurde ihm einst versprochen. Altnarrenrichter Walter „Wäddi“ Schneider war seiner Zeit so begeistert von Alleinunterhalter Ingo Kalmbach, dass er ihn für alle Zeiten für die Veranstaltungen des hohen grobgünstigen Narrengerichts verpflichten wollte. Nun ist nach 33 Jahren doch Schluss und der 59-jährige Kalmbach verabschiedet sich von seiner Tätigkeit als Haus- und Hofmusiker des Narrengerichts. Der Alpenrowdie, wie sich Kalmbach nennt, geht nicht ohne Wehmut. "Ich bin immer sehr gerne nach Stockach gekommen. Die Stockacher Fasnacht ist schon etwas ganz Besonderes", sagt er. Dabei schätze er vor allem den menschlichen und herzlichen Umgang der Stockacher Narren untereinander und auch mit ihm als Alleinunterhalter.

Pro Fasnacht spielte Kalmbach traditionell die Fasnachtseröffnung, den Schlussball und Laetare. Das genau jetzt Schluss sein soll, ist auch einem kleinen Rechenspiel der Narren geschuldet: Drei Auftritte mal 33 Jahre ergibt 99 Auftritte. Mit der Fasnachtseröffnung am heutigen Samstag, 7. Januar, ab 19 Uhr in der Adler Post, absolviert der Alpenrowdie seinen 100. Auftritt im Auftrag des Narrengerichts. Wichtig sei ihm gewesen, sein Musikrepertoire stets auf dem neusten Stand zu halten. Der Geschmack des Kunden ginge über seinen eigenen. Und auch wenn ihm Helene Fischer ziemlich auf den Geist geht, so würde er einen Musikwunsch nie ablehnen. Privat hört Kalmbach eher Heavy Metal und wenn, dann richtig laut. Etwas, was er während seiner Auftritte mit Keabord und Gesang nicht bietet.

Ingo Kalmbach hat in Stockach nicht nur Freunde, Bekannte und Fans gefunden, sondern auch sein Herz an eine Stockacherin verloren. Mit seiner Ehefrau wohnt er in Mühlheim bei Tuttlingen. Seine Musik-Karriere begann eins mit dem Trompetenspiel. An seine erste Gage als Alleinunterhalter beim Seniorennachmittag in seinem Heimatort erinnert er sich noch gut: Eine Limonade und eine rote Bratwurst.