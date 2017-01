Stockach Närrischer Nachwuchs begeistert die Routiniers

Jungnarren zeigen beim Stockacher Fasneteröffne ihr Talent. Die Routiniers lassen in ihren Dankesreden bei der Ordensverleihung ihrem Humor freien Lauf.

Um die Zukunft der Stockacher Fasnet braucht man sich wirklich keine Sorgen zu machen. Wer beim Fasneteröffne dabei sein konnte, durfte miterleben, wie nahtlos der Übergang fastnächtlicher Bräuche und Traditionen von den Alt-Narren auf die Jugend gelingen zu scheint. So begeisterten die Jung-Marketenderinnen mit ihrem Tanz zur Musik von "König der Löwen" und dem "Dschungelbuch" sowie die Jung-Altstockacherinnen mit ihrem Tanz auf eine Elvis-Parodie das Publikum. In zwei Sketchen zeigten die Jung-Laufnarren und die Jung-Zimmerer bereits beachtliche Bühnenreife, wobei sich letztere in ihrem gelungenen Auftritt an den jahrelangen Bänkle-Auftritt der Altstockacherinnen gekonnt anlehnten.

Dass auch bereits in jungen Jahren die Bütt kein Tabu sein muss, bewies der 13-jährige Janis Zimmermann-Vollmer mit seinem Einzelvortag zum Thema "Mir Junge hondsch schwer". In seinem Vortrag schilderte er sein noch junges, aber schweres Leben in seiner Familie, die von Frauen dominiert werde und wo er sich täglich wie beim Stockemer Damenkaffee fühle. Als er dann noch das Hohe Grobgünstige Narrengericht als Dreispitzkälber bezeichnete, brandete Applaus auf, der zuletzt vom Publikum stehend dargebracht wurde.

Die Moderation lag in den Händen des jüngsten Gerichtsnarren Jochen Sigg, der auf der Stockacher Theaterbühne – durch seine Auftritte mit der Laienspielgruppe – kein Unbekannter mehr ist und diese Aufgabe mit Bravour löste. Dass der als Claqueur auftretende Pius Wolf durch seine Zwischenrufe stets versuchte, ihn bei der Moderation zu stören, konterte Sigg zur Erheiterung des Publikums mit gekonnt formulierten Antworten.

Eine weitere Hauptrolle beim Traditionsabend im 666. Jahr nach Hans Kuony hatte der Gerichtsnarr und Narrenwirt alias Siegfried Endres inne. Er versprach seinem Kollegium ein hervorragender Wirt zu sein, der sehr wohl wisse, dass man die Gläser ordentlich zu füllen habe. Dem Narrenwirt oblag auch die Aufgabe, die Fasnet zu verkünden, wobei er dem närrischen Publikum den umfangreichen Narrenfahrplan präsentierte, der erst am 1. März mit dem Aschermittwoch ende. Dass er nicht nur gut wirten, sondern auch ausgezeichnet singen kann, bewies Sigi Endres mit seiner Dankeshymne anlässlich der Überreichung des Hans-Kuony-Ordens I. Klasse. Nach der Melodie des "Alten Orgelmanns" besang er in mehreren Strophen sowohl die Glücksmomente als auch die Tücken eines verliehenen Ordens, wobei ihn Roland Drews, langjähriger Hans-Kuony-Darsteller, aus dem Hintergrund am Akkordeon begleitete.

Neben Siegfried Endres erhielten auch der Gerichtsnarr Thomas Warndorf sowie die Aktiven Laufnarren Thomas Bruggner und Claus Birmele den sogenannten Erster-Klasse-Orden, die höchste Auszeichnung, die in der Stockacher Fasnacht vergeben wird. Warndorf gab in seiner Dankesrede offen zu, dass er als Kind nichts mit der Fasnacht habe anfangen können. Er wisse bis heute nicht, warum ihn seine Mutter damals in ein Indianerkostüm gesteckt habe. Lange Jahre habe er als Kind geglaubt, dass der Hans Kuony die Wienerle bringe, denn er sei damals neben dem Fasnet-Wagen hergelaufen, auf dem erwachsene Männer "in grünen Jägermänteln" saßen und Würstle an Kinder verteilt hätten. So habe er eben geglaubt, dass der Osterhase Eier, der Nikolaus Nüsse und Hans Kuony Wienerle bringe.

Die beiden geehrten Aktiven Laufnarren Claus Birmele und Thomas Bruggner bedankten sich ebenfalls musikalisch für die Ehrung und wurden dabei von den Bänkelsängern der Laufnarren unterstützt. In ihrer Darbietung erwähnten sie die schon oft geforderte Ordensverleihung auch an Frauen. Da dies jedoch bis heute in der Stockemer Fasnet nicht möglich sei, gaben sie der Damenwelt den Rat, sich einfach einen närrisch geehrten Mann zu nehmen, dann hätten sie auch einen Orden zuhause. Damit war auch Ordensmeister Wolfgang Reuther geholfen, der an anderer Stelle noch einmal betonte, dass die Satzung des Narrengerichts eine Ordensverleihung an Frauen nicht zulasse.

Narrenrichter Jürgen Koterzyna war es vorbehalten, zwei verdiente Narren zu ehren und ein neues Mitglied ins Narrengericht aufzunehmen. Koterzyna bedankte sich bei seinem Amtsvorgänger Altnarrenrichter Frank Bosch für seine Arbeit als "Chef des Kollegiums" und überreichte ihm ein Bildpräsent. "Ich freue mich sehr, dass Du uns im Kollegium erhalten bleibst", so Koterzyna. Geehrt und endgültig verabschiedet wurde der altbewährte Alleinunterhalter Ingo Kalmbach, der jahrzehntelang bei der Stockacher Fasnacht Musik gemacht hat. Gerichtsnarr Rainer Vollmer ernannte Kalmbach zum "Närrischen Ehrenmusikus des Hohen Grobgünstigen Narrengerichts", ein Titel, der bisher noch nie vergeben worden sei, so Vollmer.

Aus der Gliederung der Hänsele wechselte Harry Hahn ins Narrengericht, wo er vorerst den Titel Gerichtsnarr z.b.V. tragen wird. Seine kurze Vorstellungsrede endete mit der Aussage: "S´Häs isch eigentlich egal, Hauptsach ä schäne Fasnet." Die wünschte sich auch der Narrenrichter Koterzyna, der sich zum Schluss bei allen Akteuren des Abends, beim Bewirtungsteam des Schwarzwaldvereins sowie bei der fleißig aufspielenden Hans-Kuony-Kapelle unter der Leitung von Simone Renz bedankte.





Ausgezeichnet

Hans-Kuony-Kreuz: Johannes Diegmann (Zimmerer), Christian Eisenbach (Hänsele), Stefan Keil (Narrengericht), David König (Zimmerer).

Hans-Kuony-Medaille: Dominik Block (Hänsele), Stefan Gräßler (Hänsele), Christof Heim (Zimmerer), Florian Kempter (Hans-Kuony-Kapelle), Helmut Schuster (Aktive Laufnarren), Thomas Wroblewski (Hänsele).

Hans-Kuony-Orden II. Klasse: Dieter Boschenrieder (Hänsele), Ralf Böttinger (Hans-Kuony-Kapelle), Sven Tellkamp (Hänsele), Florian Winkler (Hänsele).

Hans-Kuony-Orden I. Klasse: Claus Birmele (Aktive Laufnarren), Thomas Bruggner (Aktive Laufnarren), Siegfried Endres (Narrengericht), Thomas Warndorf (Narrengericht).