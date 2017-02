Närrische Zeitungsverkäufer sind in Stockach unterwegs

Eeeextrablatt: Der Ruf ist legendär und er ertönt heute in Straßen und Häusern von Stockach.

Die närrischen Zeitungszusteller der Althistorischen Zimmerergilde zu Stocken gehören in Stockach zur Fasnacht wie – nun ja – beispielsweise das Narrengericht. Heute waren sie auch in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle zu Gast, um ihre Ware an den Mann und die Frau zu bringen. Und mehr noch, Alfons Russ (links) und Kurt Elsner, die in der Redaktion vorbeischauten, haben das Narrenblättle nicht nur verkauft, sondern auch selber Texte beigesteuert, wie sie bei ihrem Besuch erzählen. Den ganzen Freitag schallen die Glocke und die Horntöne der Narrenblättle-Verkäufer durch die Stadt. Und Alt-Ehrenmeister Kurt Elsner weiß daran auch noch etwas Besonderes zu schätzen: "Man ist ein bisschen unterm Publikum und kommt auch in Häuser, in die man sonst nicht hineingehen kann."