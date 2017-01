Stockach-Wahlwies Nächstenliebe und Unternehmertum beim 70-jährigen Jubiläum des Pestalozzi Kinderdorf

Pestalozzi Kinderdorf feiert 70-jähriges Bestehen. Eine gelungene Gala mit 120 Gästen in Wahlwies.

Rund 120 Gäste erlebten eine gelungene Gala anlässlich des 70. Geburtstages des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs in Wahlwies. Schauspielerin und Künstlerin Ruth Maria Kubitschek, der Vorsitzende der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft Georg Mais und Pianistin Keiko Hattori gestalteten das hochklassige Kulturprogramm. Thomas Warndorf führte durch den Abend.

Geschäftsführer Bernd Löhle begrüßte Freunde und Förderer, die die moderne Jugendhilfeeinrichtung oft seit vielen Jahren nachhaltig unterstützen. Das Kinderdorf hatte vor 70 Jahren heimatlose Waisenkinder aufgenommen. Heute leben hier 180 Kinder und Jugendliche in Familien und Wohngruppen. Man sei auf Spenden angewiesen, denn die öffentlichen Kostenträger zahlten nur das, was nötig sei, nicht das, was möglich sei. „Das Wichtigste im Leben ist, sich immer für Schwächere einzusetzen, wenn man privilegiert ist. Und dass man nie vergisst, dass es Menschen gab, die einem aufs Pferd geholfen haben“, so Löhle.



Manfred Lucha, Landesminister für Soziales und Integration, sagte: „Spätestens seit dem Armutsbericht der letzten Periode wissen wir, dass der Anteil an armen Kindern steigt.“ Arme Kinder seien oft schlechter in der Schule, hätten weniger Zugang zu Kultur und Bildung. „Kinder in Not darf sich ein Staat wie wir nicht leisten. Kultur und Bildung sind kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.“ Das Kinderdorf helfe seit 70 Jahren Kindern in sozialen Notlagen. Es schaffe Familien, biete Schulbildung, bereite auf die Ausbildung vor. „Dafür gebührt Ihnen Respekt und ganz herzlicher Dank.“ Das Spektrum des größten Jugendhilfeträgers im Landkreis Konstanz sei gewaltig.

Als langjähriger Vorsitzender der Pestalozzi-Stiftung und Bürgermeister von Stockach sprach Rainer Stolz. Er lobte das Kinderdorf als Stätte der Erziehung, Menschwerdung und Liebe. Ein Verein trage diese Einrichtung, keine Kapitalgesellschaft, Kommune oder das Land. „Viele Menschen nehmen Verantwortung in die Hand und sorgen dafür, dass das Dorf im Dorf überleben kann.“ Das sei wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht immer einfach, so Stolz. Er begleite das Dorf seit über 20 Jahren und bewundere die Ruhe und Konsequenz, den Fleiß und Wagemut. Die familienorientierte Unterstützung spreche ihn besonders an. Die Notwendigkeit der persönlichen Fürsorge und Betreuung sei die Antwort auf die Globalisierung. „Wo Effizienz die einzige Maxime ist, da leiden viele Menschen. Wir müssen gegensteuern.“

Ruth Maria Kubitschek wusste bis vor Kurzem nicht, dass es in Wahlwies ein Kinderdorf gibt. „Ich unterstütze SOS-Kinderdörfer, war auf Mauritius und in Indien in Kinderdörfern und finde diese Einrichtungen sehr wichtig.“ Gemeinsam mit Georg Mais las sie Texte von Erich Fischer zur Entstehungsgeschichte. Den musikalischen Rahmen lieferte die virtuos spielende Keiko Hattori. Die japanisch-österreichische Pianistin hatte sich für Werke von Franz Schubert entschieden.

Seit mehr als 50 Jahren unterstützt Wolfgang von Zeppelin die Einrichtung mit der Kinderdorf-Flugpost. Die Sammlerpost wurde erst im Gas-, dann im Heißluftballon, später mit Heißluft-Luftschiffen und im Zeppelin NT transportiert. Hermann Johannes Scheer hat auf diese Weise 20 Millionen DM zusammen gebracht.

Graf Wilderich von Bodman findet es großartig, wie es dem Kinderdorf gelingt, Kinder aus schwierigen Verhältnissen Geborgenheit zu vermitteln und in Lehrbetrieben Aussicht auf Lebensgestaltung zu schenken. Er erlebe, dass die Betreuer sehr qualifiziert seien. „Ich trage im Kuratorium auch meine Erfahrung bei mit der Führung eines land- und forstwirtschaftlichen Unternehmens. Man weiß auch, dass es eine wirtschaftliche Grundlage braucht, um solch ein Unternehmen zu führen.“

Karl-Hans Efinger, dessen Stiftung das Kinderdorf in den nächsten vier Jahren mit 200 000 Euro unterstützen wird, sagte: „Wir verfolgen, wo unsere Mittel hinfließen. Es ist beachtlich, was hier getan wird.“ Bernhard Bueb, ehemaliger Schulleiter der Schlossschule Salem und Vorstandsmitglied, begeistert das familienanaloge Modell und die Verbindung von Nächstenliebe und Unternehmertum. „Mit Bernd Löhle hat das Kinderdorf einen unglaublichen Aufschwung genommen.“ Die sehr gelungene Feier auf hohem Niveau mit hohem Unterhaltungswert, guten Erkenntnissen und guten Reden sei ein Beweis dafür. „Es spricht auch für die Einrichtung, sich angemessen zu feiern. Ich empfinde es als Ehre, hier mitarbeiten zu dürfen.“

Die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger fand den Abend rundum stimmig. Das Kulturprogramm sei phantastisch gewesen. Auch Bernd Löhle war sehr zufrieden. „Es war eine sehr tolle Veranstaltung“, sagte er zufrieden. Bei der abschließenden Auktion kamen 3300 Euro zusammen.

Jubiläums-Termine

4. März, 20 Uhr: Jubiläumskonzert mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. 26. März, 15 Uhr: Öffentliche Führung, Anmeldung unter Telefon (0 77 71) 800 31 24. 6. Mai, 10 bis 17 Uhr: Kinderdorffest, Cem Özdemir wird ein Grußwort sprechen. 15. Juli: Drittes Erlenhof-Open Air. Mehrere Bands spielen auf dem Bauernhof. 15. Oktober: Öffentliche Führung. 24. Oktober: Pädagogischer Fachvortrag mit Professor Allan Guggenbühl. 10. November: Meisterkonzert in Kooperation mit der Stadt Stockach. (wig)