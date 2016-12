Stockach/Bodman-Ludwigshafen Nächste Schritte zur Erweiterung des Gewerbegebiets Blumhof

Damit im Gewerbegebiet Blumhof zwischen Stockach und Ludwigshafen noch mehr Arbeitsplätze entstehen können, braucht es noch Bürokratie. Die Verbandsversammlung hat diese in ihrer jüngsten Sitzung vorangebracht. Und: Nachdem nun die Busanbindung da ist, soll es demnächst an der Haltestelle auch ein Wartehäuschen geben.

Das Gewerbegebiet Blumhof hat inzwischen eine Busanbindung – und demnächst wird es an der Haltestelle an der Seerheinstraße, zwischen den beiden Kreisverkehren gelegen, auch ein Buswartehäuschen geben. Dies gab Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz während der jüngsten öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands interkommunales Gewerbegebiet (IKG) Blumhof – so der offizielle Name – bekannt. Stolz steht gleichzeitig dem Zweckverband vor. Der Bus der Südbadenbus-Gesellschaft, der zwischen Stockach und Ludwigshafen verkehrt, hält nun an Wochentagen einmal pro Stunde im Gewerbegebiet.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen dafür, dass das Gebiet weiter wachsen kann. Für zwei kleinere Areale, die im Süden und Westen unmittelbar an das nun belegte Gewerbegebiet angrenzen, geht das in einem normalen Bebauungsplanverfahren. Bei einer größeren Erweiterungsfläche, die im Osten entlang der Autobahn anschließen soll, ist ein Teil des Gebiets als regionaler Grünzug im Flächennutzungsplan verzeichnet. Um auch diese Fläche für neue Industrieansiedlungen nutzen zu können, muss man den Flächennutzungsplan ändern. "Am effektivsten geht das mit einem Zielabweichungsverfahren", so Rainer Stolz zu den bürokratischen Schritten. Dieses Prozedere sei laut dem Freiburger Regierungspräsidium nur für Einzelfälle zulässig, so der Verwaltungschef, der zusicherte, dass Blumhof II ein solcher Einzelfall bleiben werde. Stolz: "Das ist erst der Anfang des Verfahrens, damit man überhaupt vorankommt. Es bleibt noch viel Arbeit.

" Die Verbandsversammlung, in der Gemeinderäte aus Stockach und aus Bodman-Ludwigshafen vertreten sind, beschloss einstimmig, dass die beiden Verfahren gestartet werden sollen. Gleichzeitig brachten sie mehrere Planungs- und Ingenieurleistungen für den nächsten Abschnitt des Gewerbegebiets durch Auftragsvergaben auf den Weg.

Doch auch bereits bestehende Straßen standen auf der Tagesordnung. So soll ein Teilstück der Seerheinallee, das noch nicht vollständig hergestellt ist, im Frühjahr fertiggestellt werden. Stockachs Stadtbaumeister Willi Schirmeister will dafür die Tatsache nutzen, dass Bauunternehmen nun noch Arbeit fürs Frühjahr suchen: Durch die frühe Ausschreibung rechne er mit günstigen Preisen, etwa 900 000 Euro soll die ganze Baumaßnahme inklusive Nebenkosten und Versorgungsleitungen kosten, erklärte er dem Gremium. Die darin vertretenen Gemeinderäte genehmigten auch gleich, dass die Bürgermeister Stolz und Matthias Weckbach aus Bodman-Ludwigshafen den Auftrag nach Rücklauf der Ergebnisse vergeben können. Schließlich genehmigten die Räte, dass ein Teil des Mainaurings künftig keine öffentliche Straße mehr sein soll, da die Firma Baumer, deren neues Entwicklungszentrum weiter wächst, sie als Werkszufahrt nutzen wird.