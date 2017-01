Stockach Nachtumzug der Stierzunft will gut geplant sein

Gesichter der Fasnacht: Beim Jubiläums-Nachtumzug der Stierzunft in Wahlwies am 21. Januar planen Frank Klaiber und Hubert Mayer die Aufstellung der 1800 Teilnehmer.

Der Nachtumzug in Wahlwies am Samstag, 21. Januar, ab 19 Uhr ist für die Stierzunft Muhwiesen auch eine logistische Herausforderung. Um die Täfelekinder, die jeder der 27 Zünfte voraus laufen, kümmert sich Hansele Frank Klaiber. Gemeinsam mit Ehrennarrenvater Hubert Mayer plant er die Aufstellung der Umzugsteilnehmer.

Die Zünfte mit 24 bis 120 Teilnehmern stellen sich in der Jahnstraße, Leonhardstraße und im Schelmenbühl auf. "Wir brauchen die Teilnehmerzahl pro Zunft, um abzuschätzen, wie viel Platz jede Zunft braucht", sagt Mayer, der schon vier Narrentreffen geplant hat. Nach der Menge der ausgegebenen Bändel rechnet die Stierzunft mit 1800 Teilnehmern.

Vier Leute werden die Zünfte am Start anschieben, damit alle zügig loslaufen. Der Umzug wird rund anderthalb Stunden dauern. "Manche Gruppen werden vermutlich aneinander vorbei laufen, wenn die einen schon zurück kommen und die anderen noch im Schelmenbühl warten", erklärt Hubert Mayer. Dafür, dass alles glatt geht, sorgen zusätzlich die Narrenpolizisten, die bei den meisten Zünften vorneweg marschieren. Sie passen auch auf ihr Täfelekind auf. Nach dem Umzug sammelt der Hansele die Kinder ein und bringt die, die nicht von den Eltern abgeholt werden, selbst nach Hause. Die Kinder und Jugendlichen kommen nicht nur aus der Stierzunft. "Wir haben auch Orsinger dabei und Kinder aus dem Kinderdorf", freut sich Klaiber, der auch im FC-Training Täfelekinder angeworben hat.

Etwas Sorge bereiten Hubert Mayer die eisigen Temperaturen. "Wenn es sehr kalt wird, kommen weniger Leute", glaubt er. Zuschauer sollten am besten mit dem Seehas fahren. Auto-Parkplätze gibt es an den Feldwegen hinter der Halle. Abends kommt man nur von Stockach aus nach Wahlwies. Die Busse parken "Am Maisenbühl", dort können sie im Wendekreis gut drehen. Für die Anwohner gilt ab mittags Parkverbot an der Straße.

An der Halle werden Kameras aufgestellt. Dort und im Dorf sorgen ein Sicherheitsdienst, DRK und die Feuerwehr (unterstützt von Espasinger Kameraden) für die Sicherheit. Das THW leuchtet die Straßen aus.