Stockach-Wahlwies Nachtumzug der Stierzunft ein voller Erfolg

Viele Narren trotzten am Samstag in Wahlwies der Kälte und feierten beim Nachtumzug der Stierzunft Muhwiese kräftig mit. Viele Helfer im Hintergrund machten dieses Großereignis möglich.

Der Jubiläums-Nachtumzug der Stierzunft Muhwiesen in Wahlwies war ein Riesen-Ereignis. Die Planung von Hubert Mayer ging auf die Sekunde auf: Als die Moofangen Nenzingen als 27. und letzte Gruppe starteten, kam der Musikverein Wahlwies gerade wieder an. In der Roßberghalle, den angrenzenden Zelten und den fünf Besenbeizen herrschte bei dichtem Gedränge fröhliche Partystimmung.

Die Minusgrade hatten die Gäste nicht davon abgehalten, den großen Umzug anzuschauen. Vor allem zu Beginn des Laufweges, am Adlerbuckel und vor der Volksbank, wo eine der beiden Tribünen war, standen viele Zuschauer – Erwachsene, aber auch zahlreiche Kinder. Die Strecke war gut ausgeleuchtet, was vor allem für die Maskenträger angenehm war. Die meisten Umzugsteilnehmer waren mollig warm angezogen, viele hatten Masken auf. Tapfer spielten die Musikgruppen gegen die Kälte an. Heidrun Schneider, Saxofonistin beim Musikverein Wahlwies, sagte: „Ich war warm eingepackt und fand es nicht so kalt wie befürchtet. Das Saxofon kann ich aber auch mit Handschuhen spielen, das ist ein Vorteil gegenüber anderen Bläsern.“

Sandra Domogalla, Vorsitzende der Homberger Blätzlezunft, war begeistert von der Veranstaltung. Sie habe mit weniger Zuschauern gerechnet. Überall seien Leute gewesen, auf der Straße oder an den Fenstern. Viele Fahnen hätten gehangen. „Die Stimmung war toll, draußen wie in der Halle.“ Schön fand sie auch, dass die Besenwirtschaften über den ganzen Ort verteilt waren. „Ihr habt wirklich das Bestmögliche rausgeholt“, lobte sie. Der Zunftmeisterempfang zuvor sei so gemütlich wie selten gewesen. „Bis auf eine Zunft waren alle aus der Landschaft Nellenburg vertreten. Das zeigt auch den großen Zusammenhalt.“

Auch Gebhard Schulz, Vorsitzender der Trube-Drescher aus Espasingen, fand nur positive Worte: „Die Organisation war sehr gut. Wir sind zeitnah weggelaufen und zügig durchgekommen. Wie auch bei anderen Nachtumzügen standen an manchen Stellen weniger Leute, aber da, wo viele waren, haben sie toll mitgemacht. Die Stimmung war gut, auch unseren Leuten hat es gefallen.“ Als sechste Umzugsgruppe seien sie bei den Ersten in der Halle gewesen und hätten einen Sitzplatz ergattert. Die zwei Guggemusiken hätten richtig Dampf gemacht, sagt Gebhard Schulz begeistert und lobt die Organisation.

Von dem abwechslungsreichen Programm der Froschenkapelle Radolfzell und der Bad Bulls aus Güttingen sowie der Mühlengeischter aus Eigeltingen bekamen die Narren in der Küche der Roßberghalle nichts mit. Sie waren im Dauereinsatz. Am Ende war fast alles aufgegessen, Bier musste mehrfach nachgeholt werden, erzählte Susanne Buchholz. Auch draußen versorgte ein Wurstwagen die Narren mit Frikadellen, Grillwürsten und Bier. Auch die Feuerwehr half mit. Sie leuchtete gemeinsam mit dem THW die dunklen Gassen aus, damit niemand stolperte und sich verletzte. Sie stand an markanten Stellen, die für Fahrzeuge gesperrt waren. Vor allem aber stellte sie den Brandschutz im ganzen Ort sicher. „Dabei helfen uns die Kameraden aus Espasingen, die oberhalb der Bahnlinie stehen“, erklärte Abteilungskommandant Rüdiger Lempp.

Zur Erstversorgung standen zwölf Helfer des Deutschen Roten Kreuzes bereit. Wie beim Stierball hatten sie sich in den Umkleidekabinen der Roßberghalle eingerichtet. Auch im Ort sorgten sie für die Sicherheit der Narren. Erst nach ein Uhr sei es zu kleineren Zwischenfällen gekommen, berichtete der Präsident der Stierzunft, Thomas Buchholz. Insgesamt zog er ein positives Fazit. „Überall war es komplett voll, die Veranstaltung kam sehr gut an.“ Die anderen Zunftmeister hätten die Wahlwieser sehr gelobt, freute er sich. Die Sicherheitsfirma ließ gegen 22 Uhr nur noch einzelne Narren in die Halle. Auch in den Besenwirtschaften war es rappelvoll. Noch in der Nacht haben die Mitglieder der Stierzunft auf den Straßen Scherben und Abfälle eingesammelt. Das Konfetti müsse liegen bleiben, bis die Temperaturen wärmer seien, sonst friere im Kehrfahrzeug das Wasser ein, erklärte Buchholz.



