Stockach Nach der Verkehrsbefragung in Stockach: Ein verkorkster Start ins Abi

Weil die Verkehrsbefragung zu langen Staus geführt hat, kommen zwei Abiturienten zu spät zu ihrer Deutschprüfung. Eine von ihnen ist Birke Zulic, die von ihren Erfahrungen erzählt.

Für manch einen ist es ein wiederkehrender Albtraum: Man muss dringend an einen bestimmten Ort, aber es will einfach nicht klappen – weil die Beine versagen oder der Grund nachgibt. Ähnlich muss es sich für die Mühlingerin Birke Zulic angefühlt haben, als sie am Dienstag vergangener Woche zu ihrer Abi-Prüfung im Fach Deutsch zur Waldorfschule in Wahlwies fahren wollte. An diesem Tag lief die Verkehrsbefragung für den Verkehrsplan der Stadt Stockach. Mit der Folge, dass sich zu der Zeit, als Zulic durch Stockach unterwegs war – Prüfungsbeginn um 8 Uhr –, der Verkehr staute, ab der Hindelwanger Adlerkreuzung, wie sie erzählt. Auch der Weg Richtung Autobahn, über die man hätte ausweichen können, sei blockiert gewesen. Am Ende habe sie fast eine Stunde für eine Strecke von 20 Minuten gebraucht: "Seit einem Jahr fahre ich täglich diese Strecke. So etwas ist noch nie passiert." Für Zulic bedeutete das: Obwohl sie schon um kurz nach 7 Uhr losgefahren ist, kam sie zu spät an – mit allen nervlichen Folgen. Denn sie habe nicht gewusst, ob sie dadurch von der Prüfung ausgeschlossen werde, erzählt Zulic. Auch ein Mitschüler, der ebenfalls aus dem Raum Mühlingen kommt, war zu spät dran. Am Ende trat sie an und hat die Zeit, die sie hätte anhängen dürfen, gar nicht gebraucht.

Weitere Informationen Kommentar zur Verkehrsbefragung: Eine unglückliche Terminwahl

Zum Bild gehört, dass für die Abi-Note an Waldorfschulen nur die schriftliche Prüfung zählt, wie Deutschlehrerin Floriana Krügel erklärt. Nur wenn man sich sicher sei, dass man mehr gekonnt hätte, sei eine mündliche Prüfung möglich. Denn die sogenannte Einreichungsnote, die sich aus den Leistungen der letzten beiden Schuljahre ergibt, gebe es an Waldorfschulen nicht. Der Prüfungsvorsitzende habe beruhigend reagiert, sagt Krügel. Aber: "Die nervliche Anspannung war gigantisch."

Rückblickend, nach dem Ende des schriftlichen Abiturs, sagt Zulic: "Das ist ein Start in die Prüfungen, den ich keinem wünsche." Deutsch war die erste Abiprüfung an allgemeinbildenden Schulen, die berufsbildenden Gymnasien hatten denselben Termin – sehr viele Schüler schrieben auf einmal. Und die beiden Mühlinger waren nicht die einzigen, die Probleme hatten. Auch Matthias Libruks, Abteilungsleiter berufliche Gymnasien an der Radolfzeller Mettnauschule, berichtet, dass eine Schülerin im Stau gestanden habe. Diese habe es aber rechtzeitig geschafft.

Auch ihre Mitschüler hätten sich gefragt, warum man eine Verkehrsbefragung ausgerechnet an diesem Tag abhält, erzählt Birke Zulic. Ihre Deutschlehrerin wird deutlicher: "Ich empfinde es als rücksichtslos, dass es ausgerechnet am ersten Prüfungstag war. Darauf hätte die Stadt aufpassen müssen, denn eine Verkehrsbefragung ist keine höhere Gewalt", sagt Krügel.

Natürlich haben sich auch viele andere Verkehrsteilnehmer über die Staus geärgert. Er habe einige Anrufe erhalten, sagt der Stockacher Ordnungsamtsleiter Peter Fritschi. Und als er den Stau in südlicher Richtung bemerkt habe, habe er die Befragungsteams gebeten, eine möglichst kleine Stichprobe der Verkehrsteilnehmer zu befragen, um den Stau einzudämmen, sagte er bei früherer Gelegenheit. Doch Fritschi bleibt auch dabei, dass solche Staus nicht zu erwarten gewesen seien. Auch beim Nellenburg-Gymnasium, dessen Elftklässler als Helfer dabei waren, habe man nicht damit gerechnet, sagte Schulleiter Michael Vollmer in einer früheren Stellungnahme – und der Umfang der Befragung sei nicht erkennbar gewesen. Wegen Osterferien, geplanten Bauarbeiten und den Regeln der Verkehrsplaner habe man zudem nur zwei Tage zur Auswahl gehabt, so Fritschi. Und Bürgermeister Rainer Stolz ergänzt: "Wir bedauern natürlich, dass das für einige Abiturienten zu erhöhter Spannung geführt hat." Doch irgendwann habe man es machen müssen.

Und Birke Zulic? Die hat zumindest das Gefühl, dass ihre Deutschprüfung trotz der Aufregung gut gelaufen ist. Und bei den weiteren Abi-Terminen war sie noch früher unterwegs.

Mögliche Folgen

Eine Möglichkeit, juristisch gegen das Prüfungsergebnis vorzugehen, ergebe sich aus der nicht selbst verschuldeten Verspätung nicht, sagt Kai Gräf, ein Pressesprecher des Kultusministeriums in Stuttgart. Kleine Verspätungen bei der Anreise müsse man einkalkulieren. Es gebe aber die pragmatische Lösung, die am Anfang verpasste Zeit am Ende der Prüfung hinzuzugeben. Doch das liege im Ermessen des Prüfungsleiters. Dieser müsse auch beurteilen, ob dieses Vorgehen Sinn ergebe oder ob die Schüler besser den Nachschreibetermin nutzen. (eph)