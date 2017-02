Stockach Nach dem schweren Unfall in der Heinrich-Fahr-Straße: Das Unfallopfer ist wieder zu Hause

Die Frau, die vor einigen Tagen schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, konnte laut Polizeiangaben das Krankenhaus wieder verlassen. Die Straßenbeleuchtung an der Stelle ist demnach in Ordnung.

Die Frau, die bei einem schweren Verkehrsunfall am Montag, 6. Februar, in der Heinrich-Fahr-Straße lebensgefährlich verletzt wurde, konnte laut Informationen der Polizei bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Sie war, so teilte es die Polizei nach dem Unfall in einer Pressemeldung mit, gegen 6.45 Uhr beim Überqueren der Straße auf dem Zebrastreifen von einem Auto erfasst worden. Daraufhin schlug sie mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr hob das Auto mit Luftkissen an, damit die Frau herausgeholt, vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Während der Rettungsarbeiten blieb die Straße für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Die Suche nach der Unfallursache geht unterdessen weiter. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben. Zwei Tage nach dem Unfall sei die Straßenbeleuchtung an dieser Stelle überprüft worden, schildert Fritz Bezikofer, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Diese sei allerdings in Ordnung gewesen. Die Polizei gehe daher davon aus, dass der Autofahrer die Frau hätte sehen müssen, auch wenn sie in dunkler Kleidung auf eine regennassen und daher ebenfalls dunklen Fahrbahn unterwegs gewesen sei. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Fußgänger, beim Überqueren einer Straße gründlich in beide Richtungen zu schauen und auch das Fahrverhalten der herankommenden Autofahrer zu berücksichtigen. Bremsen sie nicht, sollte man lieber noch ein wenig warten, so Bezikofer.