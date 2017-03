Stockach-Wahlwies Nach dem Tod von Kurt Ellensohn: Stockach verliert einen engagierten Bürger

Jahrzehntelang war Kurt Ellensohn für Kommunalpolitik und Musik aktiv. Mit 76 Jahren ist er gestorben. Ein Nachruf.

Wenn man mit Menschen, die Kurt Ellensohn kannten, über ihn spricht, ist ein häufig gehörter Satz: "Der Kurt war einfach immer da." So hört es sich an, wenn Jochen Tkacz, zweiter Vorsitzender des Musikvereins Wahlwies, über Ellensohn spricht: "Er hat mehr als 60 Jahre für den Verein gelebt. Wenn man ihn gebraucht hat, war er immer da." Mit 14 Jahren trat Ellensohn dem Verein bei, erlernte zunächst die Klarinette und stieg dann aufs Saxofon um, 27 Jahre lang war er außerdem Vorsitzender. Und bis kurz vor dem Unfall, an dessen Folgen er schließlich am 20. Februar im Alter von 76 Jahren starb, sei er auch in die Proben gekommen. Tkacz: "Er hat eine Riesenlücke hinterlassen." Udo Pelkner, dem Vorsitzenden des Kirchenchors, ist die Trauer ebenfalls noch anzumerken: "Das tut richtig weh, er wird fehlen." Auch beim Kirchenchor war Ellensohn ein treuer Sänger, seit der Neuformierung im Jahr 1979 war er bis zuletzt dabei. Pelkner: "Man kann sich gar nicht vorstellen, dass er nicht mehr da ist."

Kurt Ellensohns Sohn Christoph erklärt dieses zuverlässige Engagement seines Vaters so: "Neben dem Beruf war die Allgemeinheit sein Hobby." In Vereinen und Gemeindevertretungen präsent zu sein, sei ihm wichtig gewesen, sagt Christoph Ellensohn im Rückblick. Geprägt habe seinen Vater auch, dass dessen Vater aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurückgekehrt sei. Kurt Ellensohn sei so als einziger Sohn auf dem Wahlwieser Hof aufgewachsen.

Zu Ellensohns Engagement gehören auch viele Jahre Kommunalpolitik: Von 1968 bis 1975 saß er im Gemeinderat der damals noch selbstständigen Gemeinde Wahlwies. Von 1984 bis 1994 gehörte er zum Wahlwieser Ortschaftsrat. Zuletzt saß er für die CDU von 1994 bis 2013 im Gemeinderat, ehe er das Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgab. Auch im CDU-Ortsverband Wahlwies war Ellensohn lange im Vorstand aktiv. Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz würdigte Kurt Ellensohn als "unglaublich beliebten, im öffentlichen Leben stets präsenten Bürger". Politisch gesehen habe er sich bei einzelnen Themen an die Spitze stellen, aber auch in eine Gruppe einordnen können. Stolz: "Er war still, hat aber immer gewirkt." Ellensohn habe sich zwar nie in den Vordergrund gedrängt, aber seine Themen, vor allem die wirtschaftlichen, immer vorangetrieben. 2013 erhielt Ellensohn für seine Verdienste um die Stadt Stockach die Bürgermedaille in Gold.

Kurt Ellensohn hinterlässt seine Ehefrau Irma, die beiden Söhne Christoph und Stefan sowie vier Enkelkinder. Bis zu seinem Ruhestand betrieb er einen Obsthof in Wahlwies, den seitdem sein Sohn Christoph weiterführt. Kurt Ellensohn wird am heutigen Donnerstag, 2. März, auf dem Wahlwieser Friedhof beerdigt, das Seelenamt findet zuvor um 14 Uhr statt. Musikverein und Kirchenchor werden die Trauerfeierlichkeiten mitgestalten.