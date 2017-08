Stockach-Wahlwies Nach dem Stromausfall in Wahlwies: Unmut über mehr als sieben Stunden ohne Strom

Der Stockacher Ortsteil Wahlwies blieb in der Nacht zum Freitag dunkel. Der Grund dafür war, dass beide Zuleitungen zum Ort gleichzeitig kaputt waren. Die Häufung der Ausfälle sorgt für Unmut bei Einwohnern. Der Netzbetreiber erwägt nun den Austausch einer Leitung.

Wieder hat es am Himmel kräftig gedonnert – und wieder ging im Stockacher Ortsteil Wahlwies das Licht aus. Das für August gewöhnliche kurze und heftige Sommergewitter am Donnerstagabend hatte für den Ortsteil mit mehr als 2000 Einwohnern einen außergewöhnlich langen Stromausfall zur Folge. Den Beginn der Störung in dem Ort verzeichnet der Netzbetreiber Netze BW auf seiner Internetseite mit 17.26 Uhr am Donnerstag, das Ende für 0.41 Uhr in der Nacht zum Freitag – mehr als sieben Stunden. Was war geschehen?

Ulrich Stark, Pressesprecher von Netze BW, erklärt am Freitagmorgen, wie der langwierige Ausfall zustande kam: Am Donnerstag um 17.26 Uhr seien aufgrund des Gewitters Bäume nahe der Umspannstation Steinäcker in die 20 000 Volt-Freileitung aus Stockach gestürzt und hätten diese heruntergerissen. Später habe es dann einen Kabeldefekt zwischen Stahringen und der Umspannstation am Wahlwieser Bahnhof gegeben. "Damit war Wahlwies auf beiden Seiten von der Versorgung abgeschnitten und konnte nicht mehr, wie gewöhnlich, durch Schaltmaßnahmen schnell wiederversorgt werden", schreibt Stark in einer Stellungnahme. Der Bereitschaftsdienst des Netzbetreibers habe daher die Bäume aus der Leitung nach Stockach entfernen und diese danach reparieren müssen.

Der Defekt an der Leitung zwischen Stahringen und dem Wahlwieser Bahnhof sei an einem Erdkabel aufgetreten, sagt Stark auf Nachfrage. Eine Freileitung, die anfälliger für umstürzende Bäume ist, war in diesem Fall also nicht das alleinige Problem. Das Erdkabel habe schon mehrfach Störungen verursacht, zuletzt im Mai, so der Pressesprecher. Für Probleme könnten beispielsweise Haarrisse in der Ummantelung des Kabels sorgen, sagt Stark. Und: "Wir überlegen, das Erdkabel nach Stahringen komplett auszutauschen." Diese Entscheidung müsse sehr rasch fallen. Derzeit sei die Verbindung nach Stahringen abgeschaltet, Wahlwies werde nur noch von Stockach aus versorgt.

Derweil wächst im Ort der Unmut, wie Ortsvorsteher Udo Pelkner berichtet. Er habe einige Beschwerden von Einwohnern bekommen. Der Eindruck sei, dass sich solche Stromausfälle gerade häufen, im Dorf herrsche Unverständnis. Erst im Juni war der Strom in Wahlwies weggeblieben, beim Wiedereinschalten kam es zu Überspannungsschäden. Zum Thema Freileitungen sagt er: "Kritische Bäume kann man auch im Vorfeld beseitigen." Vor allem durch warm gewordene Kühltruhen dürften Schäden entstehen, so Pelkner. Der wahrscheinlich größte Betreiber von Kühlanlagen in Wahlwies, das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf, kam allerdings mit einem blauen Auge davon: Da die Kühlanlagen gut isoliert seien, seien keine Schäden aufgetreten, teilt Anne Okolowitz von der Abteilung Kommunikation und Fundraising mit. Den Unmut kann Netze BW-Sprecher Stark nachvollziehen. Hohe Versorgunssicherheit sei auch im Interesse des Unternehmens, denn daran werde man gemessen, sagt er. Und statistisch gesehen werde diese auch insgesamt immer besser, trotz vieler Freileitungen.

Viel Einfluss auf den Netzbetrieb können lokale Akteure indes nicht ausüben. So ein langer Stromausfall sei natürlich unbefriedigend, sagt Jürgen Fürst, Geschäftsführer der Stadtwerke Stockach, die als lokaler Versorger für viele Wahlwieser Stromkunden Vertragspartner sind. Druck zu machen, sei trotzdem schwer, denn Stromvertrieb und Netzbetrieb seien strikt voneinander getrennt. Die Stadtwerke würden aber gerade über die Übernahme des Stromnetzes auch in den Ortsteilen verhandeln, nachdem der Gemeinderat die Konzession entsprechend vergeben habe. Nach der Übernahme wolle man prüfen, wo sich neuralgische Punkte kurzfristig beseitigen lassen, so Fürst. Doch er sagt auch: Dies heiße im Stromnetzgeschäft in zwei bis drei Jahren.

Sturmschäden

Im Vergleich zu anderen Gewittern in der jüngsten Zeit ist es am Donnerstagabend für die Einsatzkräfte einigermaßen ruhig geblieben – trotz heftigen Regens. Für die Stockacher Feuerwehr berichtet Pressesprecher Fabian Dreher von einem Baum, der im Ortsteil Wahlwies auf die Jahnstraße gestürzt sei. Gegen 18.30 Uhr sei die Feuerwehr alarmiert worden. Die Abteilung Wahlwies habe den Baum dann mit fünf Einsatzkräften von der Straße beseitigt. Für das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf berichtet Anne Okolowitz unter anderem von Schäden am Glashaus, an Salat und Heu. (eph)