Eine Woche nach dem Finale von "Dein Song" ist Mathis Schuller wieder in Stockach. Der Nachwuchskomponist blickt zurück auf sein TV-Debüt und verrät, wie er die abschließende Live-Show erlebt hat. Am Samstag, 25. März, hat Mathis schon den nächsten Auftritt. Er spielt beim Tom Sawyer Musical des Nellenburg-Gymnasiums die Hauptrolle.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Weil draußen die Sonne scheint, lässt Mathis die Terassentür hinter sich einfach geöffnet. Bei bestem Frühlingswetter begrüßt der 13-Jährige den SÜDKURIER im Wohnzimmer der Familie Schuller. Auf dem Tisch sind frische Früchte angerichtet, ein paar Meter entfernt – stets in Griffweite – ist eine Gitarre platziert.

Es ist das gleiche Instrument, mit dem der junge Musiker vor einer Woche neben dem englischen Popstar Nick Howard auf der Bühne stand. Beim Finale des TV-Wettbewerbs "Dein Song" sangen sie die von Mathis komponierte Poprock-Nummer "Three Lives". Beinahe zumindest. "In den Tagen vor dem Auftritt haben alle acht Finalteilnehmer mit einem Lip-Sync-Trainer gearbeitet", verrät Mathis mit einem verschmitzten Lächeln. Dass er seinen Song nicht live singen, sondern stattdessen Lippenbewegungen zu einer Playback-Version machen sollte, fand er aber gar nicht weiter schlimm. "Bei dem Wettbewerb geht es schließlich um das Lied an sich – und nicht um den Auftritt", meint Mathis.

Und auch wenn er sich keine Sorgen darum machen musste, die richtigen Töne zu treffen, war der 13-Jährige aufgeregt genug. Durchaus verständlich: Neben den 900 Fans in Köln, fieberten mehr als 100 000 Fernsehzuschauer mit den Finalisten mit. "Später wurde uns gesagt, dass jedes dritte Kind in Deutschland sich die Sendung angeschaut hat", sagt Mathis beeindruckt. Er selbst musste als erster auf die Bühne. "Das war im Nachhinein ganz gut. Hätte ich noch länger warten müssen, wäre ich nur noch nervöser geworden."



So klingt Mathis

Am Ende lief alles glatt. Und auch wenn es nach der 100-minütigen Live-Show nicht für den Gesamtsieg gereicht hat, ist Mathis immer noch beeindruckt von der Stimmung in Köln. "Nachdem die Aufzeichnung zu Ende war, sind die Zuschauer nach vorne auf die Bühne gestürzt", erzählt er. Zum ersten Mal in seinem Leben musste der Nachwuchskomponist Autogramme schreiben. "Selbst am Tag danach kamen beim Frühstück im Hotel noch Leute auf mich zu", berichtet er.

Mathis hat noch viel vor

Dabei fühlte sich Mathis bei den Aufzeichnungen der 16 Folgen der Kinderkanal-Sendung oft eher selbst wie ein Fan. Eine besondere Beziehung verbindet ihn mit seinem Musikpaten, Nick Howard, der auch auf den CD-Aufnahmen von "Three Lives" zu hören ist, die es mittlerweile überall zu kaufen gibt.

Neben einem Bass und direkt über dem Keyboard, das früher noch Mathis Bruder gehört hat, blickt der Brite im Zimmer des Gymnasiasten lächelnd von einem Poster herab. Mit den Worten "Thanks, Mathis" hat sich Howard darauf verewigt. Über E-Mail sind die beiden Musiker immer noch in Kontakt.

Auch mit seinen Mitfinalisten schreibt Mathis regelmäßig. "Wir haben alle einen Aufnahmetag in einem professionellen Tonstudio gewonnen", berichtet der Stockacher. Gerne würde er bald schon ein paar Songs mit seinen neugewonnen Freunden einspielen.

Aber bevor es soweit ist, hat Mathis musikalisch noch einiges vor. So steht bereits heute Abend der nächste größere Auftritt an. Der Achtklässler hat eine Hauptrolle im Musical "Die Abenteuer des Tom Sawyer" übernommen, das um 19 Uhr am Nellenburg-Gymnasium Premiere feiert. Dieses Mal muss Mathis tatsächlich live singen. Er freut sich darauf.

Mathis und das Musical

Am Samstag, 25. März, ist um 19 Uhr ist die Premiere von "Die Abenteuer des Tom Sawyer". An den Tagen danach folgen fünf weitere Aufführungen. Die Hauptrollen wurden dreifach besetzt. Mathis übernimmt am Samstag und einem weiteren Aufführungsabend die Rolle des Tom. Passend zur Geschichte des Stücks sind die Lieder von der Country-Musik des amerikanischen Südens inspiriert. Bei fünf von ihnen wird Mathis Solo-Parts übernehmen.