Stockach-Wahlwies Nach Wasserverunreinigung in Wahlwies: Auf der Suche nach dem Keim

Wie die Bakterien in den Wahlwieser Trinkwasserbehälter geraten sind, ist nach wie vor unklar. Ein Insekt könnte aber eine Erklärung sein. Laut dem Gesundheitsamt bestand der Bakterienfund nur aus Kleinstmengen, die Gesundheitsgefahr vor dem Bekanntwerden sei minimal gewesen.

Die Suche nach der genauen Ursache der bakteriellen Trinkwasser-Verunreinigung in Wahlwies läuft noch. Im Gespräch mit Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Fürst und der Bereichsleiterin Technik für Gas, Wasser und Bäder bei den Stadtwerken, Saskia Moser-Danhel, sind aber manche Vermutungen auszuschließen. So hält Fürst eine Verunreinigung durch Gülle für nicht wahrscheinlich, die Wasserschutzgebiete hingegen für ausreichend groß. Auch die Vorstellung, dass durch den Klimawandel das Wasser grundsätzlich wärmer werde und Bakterien daher leichter wachsen können, verwerfen beide. In den Behältern der Stadtwerke habe das Trinkwasser immer etwa zehn Grad, sie habe noch keine Probe über 20 Grad Celsius erlebt, sagt Moser-Danhel.

Auch der Stromausfall vom Donnerstagabend könne nicht die Ursache sein. Denn dadurch sei nicht nur die UV-Desinfektionsanlage im Schöpfbehälter am Schelmenbühl, sondern auch die Pumpe, die das Wasser von dort zum Hochbehälter transportiert, ausgefallen, erklärt Saskia Moser-Danhel, Bereichsleiterin Technik für Gas, Wasser und Bäder bei den Stadtwerken. Nicht desinfiziertes Wasser kann also nicht transportiert worden sein. Am plausibelsten ist für Fürst die Erklärung, dass trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Insekt in einen Wasserbehälter geraten sein könnte – obwohl diese nur durch mehrere Türen von außen zugänglich sind und diese Türen auch nur für eine Sekunde geöffnet würden, etwa wenn jemand eine Probe entnimmt. Das bedeute aber auch: Theoretisch kann das überall passieren, wenn auch mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit.

Derweil gehen die Arbeiten an der Wahlwieser Wasserversorgung weiter. Am Montag kümmerten sich Mitarbeiter der Stadtwerke um die zweite Wasserkammer des Hochbehälters, in dem die Experten momentan den Herd der coliformen Bakterien und E.coli-Bakterien vermuten. Die erste war bereits am Samstag gereinigt worden. Parallel bekommen die Bürger vorübergehend leicht gechlortes Wasser.

Der Chlorwert liegt laut Stadtwerken unter dem Grenzwert und sei gesundheitlich unbedenklich. Der Geruch fällt manchen Bürgern auf: Ortsvorsteher Udo Pelkner hat ein paar Rückmeldungen dazu bekommen, selbst aber bisher nichts Auffälliges bemerkt. Zu den Abläufen am Wochenende erzählt er: „Ich bin gleich angerufen worden.“ Er lobt die schnelle Reaktion der Stadtwerke und das Engagement der Feuerwehr am Samstagabend. Pelkner und seine Familie orientieren sich am Abkochgebot des Gesundheitsamts oder überbrücken mit Mineralwasser. „Ich bin schon sehr gespannt, was die genaue Ursache für die Bakterien im Wasser ist“, sagt Pelkner. Er hofft, dass die Stadtwerke es schnell herausfinden und wieder Normalität einkehren kann. „Wir sind durch die Stromausfälle schon sehr stressgeplagt und jetzt auch noch das Wasser.“

Das Gesundheitsamt, mit dem die Stadtwerke laufend in Kontakt stehen, ordnet die Befunde auf Nachfrage genau ein: „Bei den im Hochbehälter Wahlwies gefundenen Keimen handelt es sich um Umweltkeime und mögliche Darmbakterien. Letztere nur in sehr geringem Umfang (ein Bakterium in 100 Milliliter Wasser).“ Die getroffenen Maßnahmen seien überwiegend vorsorglicher Natur. Wenn jemand vor dem Bekanntwerden der Verunreinigung Leitungswasser getrunken habe, sei eine Infektionsgefährdung „wegen der geringen Anzahl gefundener Keime im vorliegendem Fall als äußert gering zu werten“. Beim Geschirrspülen haben die Experten des Gesundheitsamts keine Bedenken. Falls Bürger mehrere Tage nicht zuhause waren, so der Rat auf Nachfrage, sei es sinnvoll, alle Leitungen durchlaufen zu lassen. Diese Empfehlung gelte aber grundsätzlich.

In Moos gab es in der vergangenen Woche ebenfalls einen Vorfall mit verunreinigtem Wasser. Dazu sagt das Gesundheitsamt: „Beiden Fällen ist gemeinsam, dass im Sinne eines vorsorglichen Gesundheitsschutzes frühzeitig neben den umgehend getroffenen Maßnahmen die Bevölkerung informiert und eine Abkochempfehlung gegeben wurde.“ Ansonsten gebe es keinen Zusammenhang.

So geht es weiter

Weitere Proben kommen ins Labor und die Stadtwerke halten ständigen Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Sobald die Nachproben unauffällig sind und das Gesundheitsamt des Landkreises grünes Licht gibt, muss Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden. Ab Mittwoch, 30. August, stellen die Stadtwerke für die Wahlwieser stilles Mineralwasser für den täglichen Bedarf (Verzehr, Zubereiten von Nahrung, Zähneputzen) in PET-Pfandflaschen gratis bereit. Das Mineralwasser könne im Foyer des Rathauses in Wahlwies zu den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch 18 bis 19 Uhr) abgeholt werden, so die Stadtwerke. Dies gilt bis zum Ende des Abkochgebots. (löf)