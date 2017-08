Stockach-Wahlwies Nach Stromausfällen in Wahlwies: Die Überbrückung für die Stromleitung kommt

Der Stromnetzbetreiber baut eine zweite Leitung nach Wahlwies. Am Samstagvormittag soll Provisorium zugeschaltet werden.

Was für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit ist, ist für andere Arbeit: eine funktionierende Stromversorgung. Das merkt man meistens erst, wenn es zu einem Problem kommt – so wie in der vergangenen Woche im Stockacher Ortsteil Wahlwies. Am Donnerstagabend, 24. August, war in dem Ort mit mehr als 2000 Einwohnern der Strom ausgefallen, für mehr als sieben Stunden blieb das Dorf dunkel. Die Ursache war, dass beide Zuleitungen in den Ort, nämlich die aus Stockach und die aus Stahringen, beschädigt waren. Die Reparatur an der 20 000-Volt-Freileitung in Richtung Stockach dauerte bis in die Nacht zum Freitag, 25. August. Und die Leitung in Richtung Stahringen ist beschädigt, sodass Wahlwies derzeit nur von einer Seite mit Strom versorgt werden kann. Um diesen Zustand zu ändern, installiert der Netzbetreiber Netze BW derzeit eine provisorische Überbrückung zu einer anderen Stromleitung. An der Baustelle erklärt Rainer Kempter, stellvertretender Teamleiter für den Bereich Betriebsservice Bodensee bei Netze BW, die Hintergründe.

Die Leitung nach Stahringen: An einem Teilstück dieser Leitung, das im Boden liegt, habe es im Mai eine Störung gegeben. Nach zwei Reparaturen, bei denen das Erdkabel oberirdisch umgangen worden sei, seien die Messwerte an dieser Stelle in Ordnung gewesen, sagt Kempter. Doch um das Kabel wieder in den Boden zu bekommen, wäre eine Spülbohrung notwendig. Die Firmen seien aber bis Ende des Jahres ausgebucht – zum Beispiel wegen des DSL-Ausbaus. Als nun in der vergangenen Woche ein Baum in die Leitung von Wahlwies nach Stockach gefallen ist, habe auch die Leitung nach Stahringen einen neuerlichen Schaden abbekommen: "Die ist jetzt kaputt", so Kempter.

Um wieder Strom nach Wahlwies zu bekommen, habe der Reparaturtrupp am Donnerstagabend den umgestürzten Baum im Tal der Stockacher Aach in Richtung des sogenannten Hexenbrünneles beseitigen und danach die Leitung flicken müssen, sagt der Netze BW-Mann. Solche Bäume vorsorglich zu fällen, sei aber schwierig. Am Bachlauf sorgen sie für Uferschutz und viele private Interessen seien berührt. Die Leitung, die normalerweise an den Holzmasten hängt, lag am Donnerstag auf 210 Metern am Boden. Fünf Mitarbeiter seien bis in die Nacht bei der Arbeit gewesen. Flutlicht habe dafür übrigens nicht zur Verfügung gestanden, sondern Taschenlampen, sagt Rainer Kempter: "Da ist das Adrenalin am Anschlag." Und: "Fast 20 Jahre bin ich schon im Bereitschaftsdienst, das ist ein absolutes Ausnahmeereignis." Prinzipiell könne es Leitungsprobleme wie in Wahlwies aber überall geben. Die Drähte nach Stockach haben die Fachleute dann mit einem Pressverfahren wieder verbunden, an den geflickten Stellen sind kleine Verdickungen zu erkennen. Nun fließt auf diesen Drähten wieder Strom. Allerdings wird der Ring von 20 000-Volt-Erdkabeln, der durch Wahlwies führt, nur noch von dieser Seite her versorgt – sollte die Leitung wieder unterbrochen werden, wäre ein neuer langwieriger Stromausfall die Folge. Damit war für den Netzbetreiber offenbar das erträgliche Maß an Reparaturen erreicht, Beratungen über eine andere Lösung laufen. Die Notmaßnahme: Um rasch eine weitere Leitung nach Wahlwies zu haben, wird nun am Ende der Freileitung nach Stockach die Lücke zur Freileitung zwischen Stockach und Steißlingen geschlossen. Beide Trassen kreuzen sich an dieser Stelle, haben aber keine Verbindung. Eine sogenannte Trosse, ein provisorisches 20 000-Volt-Kabel, das für solche Fälle von Netze BW aus Biberach geholt wird, überbrückt diesen Abstand. Dafür muss auch die Aach überquert werden. Im Falle einer Störung könne Wahlwies dann über die Steißlinger Leitung versorgt werden. Für die Zuschaltung der provisorischen Leitung will Netze BW am Samstag, 2. September, für voraussichtlich zwei Stunden ab etwa 8.30 Uhr den Strom in Wahlwies abschalten, die Haushalte wurden per Postkarte informiert. "Die Arbeiten laufen planmäßig", sagt Kempter, derzeit seien keine Probleme vorauszusehen. Das Provisorium bleibe dann so lange, bis das Problem dauerhaft gelöst ist, so Kempter – was einige Wochen dauern kann.

Das Stromnetz

Das Unternehmen Netze BW betreibt nach eigenen Angaben ein Stromnetz mit einer Länge von 100 000 Kilometern. Diese Angabe bezieht allerdings Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen ein. Im Fall von Wahlwies waren Mittelspannungsleitungen betroffen, auf denen eine Spannung von 20 000 Volt liegt. Ein üblicher Wert für Hochspannungsleitungen sind 110 000 Volt, es gibt aber auch höhere Werte. Im Niederspannungsnetz herrschen üblicherweise 230 oder 400 Volt. (eph)