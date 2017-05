Stockach Musikverein steckt viel Energie in Nachwuchsarbeit

Der Wechsel in einigen Vorstandsämtern des MV Wahlwies soll sich in noch stärkeren Anstrengungen in der Nachwuchsarbeit auswirken. Der neue Vorsitzende Andreas Sauter hat bereits in anderen Funktionen Vorstandserfahrungen gesammelt.

Viele Wechsel in Vorstandsämtern, aber nur wenige unbekannte Gesichter – so lässt sich das Ergebnis der Wahlen beim Musikverein Wahlwies zusammenfassen. Der neue Vorsitzende Andreas Sauter ist kein Anfänger im Vorstand. Er war schon vier Jahre lang stellvertretender Vorsitzender und davor einige Jahre Beisitzer. Ihm sei die Nachwuchsarbeit sehr wichtig. "Da wollen wir noch mehr Energie reinstecken", versprach der 46-Jährige. Der Leiter des Jugendorchesters, Andreas Lempp, betonte, im Herbst gebe es wieder Proben mit dem Jugendorchester. "Jeder Schüler ab etwa neun Jahren, der seit ein oder zwei Jahren ein Blasinstrument oder Schlagzeug lernt, kann bei uns mitmachen." Er freue sich auch über Kinder und Jugendliche, die schon länger spielen. "Bis 13 oder 14 spielen sie bei uns, dann bei den Aktiven", erklärte Lempp. Viele Jugendliche spielten in beiden Orchestern und unterstützten die jüngeren Spieler. Jeder, der ein Instrument erlernen oder im Jugendorchester spielen wolle, könne sich unter Telefon (0 77 71) 618 94 an ihn wenden. "Wir kümmern uns dann um Lehrer, die ins Dorf kommen, oder stellen den Kontakt zur Musikschule her. Außerdem haben wir im Verein Leihinstrumente, die wir im ersten Jahr kostenfrei zur Verfügung stellen", sagte Lempp.

Jan Dorell hatte zuvor zum letzten Mal als Vorsitzender die Hauptversammlung geleitet. Was öffentliche Anlässe im Dorf angeht, sagte er: "Es ist selbstverständlich, dass wir dabei sind. Das wird zwischenzeitlich auch von der Dorfbevölkerung geschätzt, wie man an den vielen Einheimischen beim letzten Konzert gesehen hat." Er erinnerte an den Ausflug, der sehr förderlich für den Zusammenhalt gewesen sei. Beide Konzerte des letzten Jahres seien toll gewesen, mit den Musikern aus Bodman habe es viel Spaß gemacht. Das zeige, dass es sich lohne, die Fühler auch nach Partnern auszustrecken, mit denen man noch nicht so viel gemacht habe. Er dankte Dirigent Anselm Wagner: "Es ist sein Verdienst, dass wir musikalisch da stehen, wo wir heute sind. Die Musiker zu motivieren, dass sie die bestmögliche Leistung bringen und diese auch über mehrere Jahre zu erhalten, das ist die Kunst." Total enttäuscht sei er, dass seit 17 Jahren in Sachen Probelokal trotz mehrfacher Signale der Stadt nichts passiert sei. Weiter teilte Dorell mit, dass es in diesen Sommer kein Schulhoffest geben werde. Der Musikverein könne Organisation und Durchführung nicht alleine stemmen, die übrigen Vereine müssten mehr Verantwortung übernehmen und den Musikverein unterstützen, forderte er und dankte gleichzeitig Jochen Tkacz für seinen Einsatz beim letzten Schulhoffest.

Derzeit spielen 50 Frauen und Männer im aktiven Orchester. Valentina Sauter, Julia und Alexandra Jahn sowie Eylin Berger kamen aus dem Jugendorchester hinzu. Anselm Wagner berichtete von 42 Gesamt- und zehn Registerproben, einem Probewochenende und einem Probesamstag. Er überreichte Präsente an Rolf Mauch, Jochen Tkacz und Anke Lempp, die die meisten Proben besucht hatten.

Finanziell steht die schwarze Null. Der Verein müsse hart daran arbeiten, Geld zu verdienen, damit auch wieder Rücklagen gebildet werden könnten, mahnte Jan Dorell. Nachdem Andreas Kramer und Patrizia Lenzinger eine einwandfreie Kassenführung bestätigt hatten, bat Ortsvorsteher Udo Pelkner um Entlastung der Vorstandsmitglieder. Er lobte das Engagement in Wahlwies. "Ihr seid eine absolute Bereicherung der kulturellen Landschaft in unserem Ort." Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Das Wahlergebnis

Folgende Vorstandsmitglieder wurden für zwei Jahre einstimmig gewählt: Vorsitzender Andreas Sauter, Kassierer Andreas Lempp, Beisitzer Nadine Tkacz und Michael Wegmann sowie die Kassenprüfer Andreas Kramer und Patricia Lenzinger. Die Aktiven spielen unter der Leitung von Anselm Wagner, das Jugendorchester leitet Andreas Lempp.

Infos zum Musikverein: www.mvwahlwies.de