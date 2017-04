Stockach Musikverein spielt mit vielen Effekten

Der Auftritt des Musikvereins Raithaslach-Münchhöf in Heudorf hält für die Besucher manch eine Überraschung bereit.

Eine für die Freunde des Musikvereins mittlerweile gängige Tradition ist es, für Konzerte die Heimatorte Raithaslach oder Münchhöf zu verlassen. Auch in diesem Jahr fand das Frühjahrskonzert der Musiker aus diesen Dörfern in der Heudorfer Hochbuchhalle statt. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass so auch schon seit Jahren Besucher aus Heudorf, wie beispielsweise Mary Werner, die Gelegenheit nutzen, einen abwechslungsreichen Konzertabend zu genießen und Bekannte aus dem Nachbarort zu treffen. "Wir kommen schon seit Jahren, und es ist immer ein netter Abend", so ihr Resumée.

Dirigent Michael Moriz und seine 40 Musikerinnen und Musiker genossen trotz der Anstrengungen im Vorfeld diesen etwas anderen Konzertabend in vollen Zügen. Nach dem Auftritt der Jugendkapelle Hozimara, bei welcher auch eigene Zöglinge auftraten, gab es bereits viel Applaus für die jungen Musiker. Elisabeth Wenger präsentierte mit drei Stücken eine breite Spanne von Leistungsständen. Kurzweilig anmoderiert wurden die Stücke durch das Brüderpaar Julian und Raphael Renner. In der Jugendarbeit liegt der Schlüssel für die Zukunft des Vereins.

Im Hauptorchester präsentierten sich 40 Musikanten, welche ohne jegliche Aushilfe aus anderen Vereinen und mit einer guten Stimmgewichtung einen harmonischen Konzertabend darboten. Ganz gleich, ob swingend beim schmuckvollen Medley mit Titeln des Sängers Robbie Williams oder rockig bei den Titeln von Michael Jackson mit solidem Fundament von vier Bässen und einem E-Bass, die dem Orchester gemeinsam mit einem luftigen und flotten Schlagwerk Sicherheit und Strahlkraft vermittelten. Dirigent Michael Moriz forderte mit seinem eigenwilligen Programm nicht nur die Musiker zu Höchstleistungen heraus, auch die Zuhörer wurden mit vielen kleinen Einlagen, einer kurzweiligen Ansage und einigen solistischen Einlagen zu Zuschauern und honorierten dies mit reichlich Applaus und Zugaberufen. Quasi übernahm die Kapelle die Moderation schon allein durch die Titel der Stücke, denn von Freund zu Freund wurden Erinnerungen an Zirkus Renz durch den jungen Solisten Julian Renner am Xylophon wach, ebenso wurde das Mährische Feuer bei den Zuhörern im Saal entfacht. Der Mut der Verantwortlichen, einen Konzertabend einmal in ein etwas anderes Licht zu tauchen als in der Vergangenheit, wurde vom Publikum mit einem herausragend guten Besuch, viel Anerkennung und Applaus belohnt.

Humoristische Einlage

Die Ansagerduos stellten die Stücke kurz und prägnant vor. Hierbei gab es von Posaunist Armin Renner eine ganz eigene Sichtweise auf eines der Musikstücke. „Es hat 353 Takte, und die Posaunen haben einzigst fünf unterschiedliche Töne im gesamten Stück zu spielen. In 92 Prozent der Fälle ist dies ein B, die restlichen acht Prozent teilen sich die weiteren vier Töne.“ Aus diesem Grund hätte sich das Posaunenregister bereits während der Proben überlegt, den Zug des Instruments festzuschweißen, sich auf einen Ton festzulegen und nur acht Prozent auszusetzen. Glücklichweise verwarfen sie diesen Plan zugunsten der Besucher und bekamen hierfür das von ihnen heiß ersehnte Lob. Mehr zu tun hatten die Solisten Sigfried Kempter, Birgitt Heim und Julian Renner.