Stockach Musikverein Raithaslach-Münchhöf: Es gibt neue Mitglieder im Vorstand

Der Musikverein Raithaslach-Münchhöf zieht bei seiner Hauptversammlung Bilanz für 2016 und hält Wahlen ab.

Bei der jüngsten Versammlung des Musikvereins Raithaslach-Münchhöf gab es Veränderungen in der Vereinsführung. Zunächst übernahm der Vorsitzende Stefan Maier den Bericht des Schriftführers, da der Posten unbesetzt war. Dann gab es einen Rückblick auf 2016: Höhepunkt war das erstmals zweitägige Frühlingsfest mit Bezirkskonzert, bei dem alle Erwartungen übertroffen wurden.

Aus dem Bericht des Kassiers Sascha Ganter ging hervor, dass sich im vergangenen Vereinsjahr ein gutes Plus in der Kasse angesammelt hat durch Spenden, Eisensammlung und mehr. Die beiden Kassenprüfer Angelika Heppeler und Bernhard Müller konnten eine tadellos geführte Kasse bestätigen. Ortsvorsteher Reinhard Brecht aus Münchhöf entlastete den Vorstand. Im vergangenen Jahr gab es 41 Proben und 20 Auftritte. Dirigentenstellvertreter Frank Wissler konnte Walter Maier, Edgar Müller (in Abwesenheit), Paul Schmal, Anja Fecht, Petra Spandler und Michael Moriz eine Urkunde mit Geschenk für vorbildlichen Probenbesuch überreichen. Dirigent Michael Moriz musste sich wegen Krankheit abmelden.

Neu im Verein ist seit Mitte 2016 Leonie Moll an der Klarinette. Ortvorsteher Klaus Kabisreiter leitete die anstehenden Wahlen. Frank Baur gab sein Amt als stellvertretender Vorsitzender nach über zwölf Jahren an Petra Spandler ab. Kassier Sascha Ganter wurde wiedergewählt. Anja Fecht übernahm den Posten der Schriftführerin, der vakant war. Angelika Heppeler und Bernhard Müller wurden als Kassenprüfer wiedergewählt. Höhepunkt im laufenden Jahr werden das Frühjahrskonzert am 1. April in Heudorf in der Hochbuchhalle sowie das Frühlingsfest im Farrenstall am 20. und 21. Mai sein.

So sieht der Vorstand aus: Vorsitzender ist Stefan Maier, seine Stellvertreterin ist Petra Spandler. Das Amt der Schriftführerin hat Anja Fecht, Kassier ist Sascha Ganter, Jugendleiterin ist Sabrina Schlosser. Aktive Beisitzer: Janina Dehner, Monika Boldt Kempter, Siegfried Kempter. Passive Beisitzer: Axel Gnauck und Adolf Alber. Kassenprüfer: Angelika Heppeler und Bernhard Müller.