Mahlspüren im Hegau Musikverein Mahlspüren feiert 90-jähriges Bestehen

Eine Projektkapelle, die aus etlichen Vereinen der umliegenden Dörfer zusammen gestellt wurde, begeistert bei ihrem Auftritt. Über drei Tage zieht sich der Festbetrieb mit Blasmusik, Bewirtung und Unterhaltung

Ein rundum gelungenes Jubiläumsfest feierte der Musikverein Mahlspüren im Hegau am Wochenende. Bereits am Samstagabend gab es für die zahlreichen Besucher beim Bayrischen Bierabend kulinarische wie musikalische Leckerbissen. Zu Beginn spielte eine von Dirigent Roman Baschnagel aus mehreren Vereinen zusammengestellte Projektkapelle, die nach einer vorhergehenden einstündigen Probe einen mit viel Applaus quittierten Auftritt darbot.

Später heizten dann die Musiker aus Oberuhldingen unter der Leitung ihrer Dirigentin Sandra Stauber den Besuchern im Zelt ein. Der Oberstufenkonzertmarsch "Kaiserin Sissi" aus der Feder von Timo Dellweg eröffnete den Abend, später gab es mehrere Melodien des verstorbenen Udo Jürgens. Mit viel guter Laune und Hang zur Perfektion bauten sie die Brücke zum begeisterten Publikum.

Der Sonntag begann mit einem von Pfarrer Michael Lienhard zelebrierten Jubiläumsgottesdienst im Festzelt, der vom Kirchenchor Mahlspüren im Hegau unter der Leitung von Mathias Stocker und einem Quintett des Musikvereins Mahlspüren umrahmt wurde. Im Anschluss stand auch dieser Festtag im Zeichen der Blasmusik. Die Patenvereine aus Zizenhausen und Raithaslach unterhielten die Besucher und die Jungmusiker der Ausbildungsgemeinschaft HoZiMaRa unter der Leitung von Elisabeth Wenger verstanden es, mit beschwingten Stücken beim Publikum Aufmerksamkeit zu erhalten.

Auf die Frage, ob sie aufgeregt seien, hatten die jungen Musiker unterschiedlichste Antworten parat. Hinter der Bühne richteten sie sich während des Auftritts des Musikverein Raithaslach-Münchhöf bereits ein. Da wurden die Klappen des Instruments vor Nervosität gedrückt. Oder es drehten sich die Trommelstecken der Schlagzeuger flink zwischen den Händen. "Ein bisschen bin ich schon aufgeregt" oder "eigentlich nicht" hörte man immer wieder, und so übertrug sich die Sicherheit der Gelassenen auf die noch etwas Aufgeregteren. Alle gemeinsam boten ihre Stücke dann den Gästen im Zelt dar.

Für das Geburtstagsfest hatten sich die Organisatoren sehr viel einfallen lassen. Eine sehr aufwändig gestaltete Ausstellung mit Fotos auf zahlreichen Stellwänden, Uniformen aus der Vergangenheit, die an Schaufensterpuppen ausgestellt waren, einer Tischreihe in der Saalmitte, die Dinge wie alte Kassenbücher, Wimpel und Instrumente präsentierte, lud die Besucher zum Verweilen ein.

Auch für die jüngsten Besucher des Fests gab es einiges zu erleben. Langweilig wurde es nicht so schnell. Die Kinder konnten sich an vier Stationen in Treffsicherheit und Geschicklichkeit beim Angelspiel versuchen oder die Hüpfburg nutzen.



