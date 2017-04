Stockach Musikverein Hoppetenzell ist in allen Generationen gut besetzt

Der Musikverein Hoppetenzell überzeugt beim ersten Konzert unter der Leitung von Florian Knecht sein Publikum. Auch die Jungmusiker kommen mit Talent und Humor gut an.

Begeistert zeigten sich die Besucher des Osterkonzerts des Musikvereins Hoppetenzell in der vollbesetzten Johanniterhalle über die großartige musikalische Darbietung des Orchesters und das souveräne Auftreten der Musikerinnen und Musiker. Ihr junger Dirigent Florian Knecht hatte die rund 20 Instrumentalisten zu einer Einheit geformt, hatte in den letzten Wochen einiges an Probenfleiß und -disziplin von ihnen gefordert, um dann beim „ersten großen Konzert“ unter seiner Leitung diese überzeugende Leistung abliefern zu können. Knecht hatte für Blasorchester arrangierte Welthits ausgesucht und ein „abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm“, wie Frederic Engst bei seiner Ansage versprach, zusammengestellt. Bei „I feel good“ oder „Flashdance“ sah man, wie Knecht die Musik lebte und seine Musiker mit feinen Handbewegungen durch anspruchsvolle Tempi und Dynamik führte. „So wie er die Musik lebt, überträgt sich das auf uns“, bestätigte Vorsitzender Joachim Brandys. „Du hast uns mit Ausdauer und deiner Überzeugung zu diesem Konzert gebracht“, richtete er seine Dankesworte am Ende des Konzerts an Knecht.

Mit „Hot Stuff“, dem Disco-Hit von Donna Summer, arrangiert von Jan van Kraeydonck, hatten die Hoppetenzeller ihr Programm eröffnet. In der Rockballade „I do anything for love“, das erfolgreichste Lied des US-amerikanischen Sängers Meat Loaf, anspruchsvoll arrangiert von Rob Balfoort, konnten Janina Brunner (Saxofon) und Lea Rothengaß (Flöte) mit Soli glänzen. „Crying at the Discoteque“, als Sample von Alcazar berühmt geworden, verführte die Zuhörer zum Mitwippen. Drei Songs von Sting arrangierte Lorenzo Brocco in seinem Medley „Symphonicity“, die Melodien zum inneren Mitsingen von den Musikern transparent dargeboten. Sicher allen bekannt folgte der Bee Gees-Hit „Staying alive“ aus dem Tanzfim „Saturday Night Fever“ mit John Travolta als Discotänzer.

Mit „Jump“ von Van Halen begann das Medley „Glee Showstoppers“, bei „The safety dance“ von „Men without hats“ klatschten alle mit und wurden mit „Dream on“ von Aerosmith zum Programmende geleitet. Nach stürmischem Applaus präsentierte das Orchester „Sam's Dixie“ als Zugabe.

„Ich bin sehr überrascht von der Leistung“, meinte Johannes Steppacher, Präsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee zum Konzert. Er hatte langjährige Mitglieder des Musikvereins geehrt und wollte durch sein Kommen auch seine „Verbundenheit zu einem kleinen Verein“ ausdrücken, wie er in seinem Grußwort erklärte.

Auch das 20-köpfige Jugendblasorchester der Ausbildungsgemeinschaft Hoppetenzell-Zizenhausen-Mahlspüren-Raithaslach unter Leitung von Elisabeth Wenger fand großen Beifall. Nach der Eröffnung mit Ray Sacks „Music Box“ interpretierte es ebenfalls „Greatest Hits“, so lautete der Titel des Konzerts; aus dem Musical „König der Löwen“ bekannte Songs wie „Ich will gleich König sein“ und „Kann es wirklich Liebe sein“, die den Registern die Gelegenheit bot, solistisch hervorzutreten. Mit klatschen und stampfen eröffneten die jungen Musiker „The Best of Queen“, ein Arrangement von Paul Murtha mit „Another one bites the Dust“, „We will rock you“ und natürlich „We are the Champions“.

„Wir sind ja nur die Vorgruppe vorm eigentlichen Headliner“, hatte Julian Renner die Lacher auf seiner Seite, als er die Zugabe des JBO ankündigte: „House of Dance“, die beschwingte Melodie von Patrick Lipiec (Trompete), souverän vorgetragen.

Der Verein

Der Musikverein Hoppetenzell wurde 1846 gegründet. Seit fünf Jahren ist Joachim Brandys der Vorsitzende (Tel. 0 77 75/93 82 92), im Herbst 2015 übernahm Florian Knecht die Leitung des Orchesters. Seit 20 Jahren besteht die Ausbildungsgemeinschaft der Musikvereine Hoppetenzell, Zizenhausen und Mahlspüren im Hegau. Heute gehören zur Jugendkapelle Hozimara auch die Jugendlichen des Raithaslacher Musikvereins. Jugendleiterin ist Katrin Zwanziger (0 77 71/648 96 62).