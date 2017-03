Stockach-Espasingen Musikverein Espasingen schmiedet neue Pläne

Der Musikverein Espasingen steht vor neuen Herausforderungen. Und freut sich, dass er bei den Tagen der Chor- und Orchestermusik in Konstanz Erfahrungen sammeln und sich inspirieren lassen kann.

Das vergangene Jahr war ein voller Erfolg – darin sind sich der Vorstand und die Kassenprüfer des Musikvereins Espasingen einig. Das lag zu großen Teilen am 90-jährigen Bestehen, das der Verein im vergangenen Jahr feierte. Durch viel Bewirtung und einige Auftritte konnten die Musiker einiges an Einnahmen erzielen. Der Vorsitzende des Vereins, Hubert Kuppel, spricht von "einem sehr intensiven Jahr, das hinter uns liegt". Bei einer Mitgliederversammlung zog der Musikverein nun Bilanz.

Über 37 Auftritte konnte der Verein im letzten Jahr verzeichnen. Dazu gehörten das Jubiläums- und Bezirkskonzert und der Jugendtag. "Auch in diesem Jahr sind wir schon sehr gefragt", erzählt Dirigent Jürgen Grabowski. Elf Termine stünden bereits fest. Der nächste schon in zwei Wochen: Am 23. März finden die Tage der Chor- und Orchestermusik statt. Hubert Kuppel freut sich auf diesen Auftritt am meisten: "Das fällt ganz aus dem Rahmen – so etwas haben wir noch nie gemacht." Der Verein musste sich dafür bewerben und wird nun ein Kurzkonzert von einer halben Stunde in der Konzerthalle der Musikschule Konstanz geben. An unterschiedlichen Auftrittsorten werden an diesem Abend nahezu alle Musikrichtungen in der Stadt Konstanz vertreten sein. Hubert Kuppel sieht darin auch eine Weiterbildung seiner Musiker: "Wir können durch die Vielfalt an Musik unsere Erfahrungen erweitern."

Der musikalische Schwerpunkt liege in diesem Jahr jedoch wieder auf dem Jahreskonzert, das ebenfalls in greifbare Nähe rückt. Jürgen Grabowski lässt anlässlich dieses Konzerts, wie in jedem Jahr, ein Probenwochenende veranstalten. Jeden Abend werde an diesem Wochenende eine Probe stattfinden. Das soll die Musiker auf das Jahreskonzert am 1. April vorbereiten.

Ein weiteres spannendes Ereignis in diesem Jahr soll die erneute Aufstellung einer Spontankapelle werden. Anlass sei das 90. Jubiläum des Musikvereins Mahlspüren, so der Vorsitzende Hubert Kuppel. Bei einer Spontankapelle handelt es sich um eine Zusammensetzung von Musikern aus unterschiedlichen Gemeinden, die davor noch nie miteinander gespielt haben. Auch die Liederauswahl ist bis kurz vor dem Auftritt unbekannt. Erst im vergangenen Jahr, auf dem Bezirksmusikfest, hatte Jürgen Grabowski eine Spontankapelle auf die Beine gestellt. Bei den Neuwahlen wurden beinahe alle wiedergewählt. Allein Gerhard Seeberger musste seinen Posten als Kassenprüfer abgeben, da es nur zwei Jahre am Stück erlaubt ist, diesen Posten zu besetzen. An seiner Stelle übernimmt für die nächsten zwei Jahre Bernd Schnoor, der einstimmig gewählt wurde.

Die Geehrten