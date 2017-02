Stockach Musiker arbeiten gut zusammen

Florian Knecht, der neue Dirigent des Musikvereins Hoppetenzell, kann sich bei seiner Arbeit ebenso auf seine Vereinskollegen verlassen wie Vorsitzender Joachim Brandys.

Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Musikverein Hoppetenzell. Nachdem in Florian Knecht nach langer Suche wieder ein Dirigent aus den eigenen Reihen gefunden werden konnte, zeigte sich auch der Terminkalender gut gefüllt, heißt es in einer Mitteilung des Musikvereins. Auftritte während der Fasnacht, dem St. Georgspatrozinium, Bezirksmusikfest in Schwandorf, Sommerfest in Hoppetenzell und dem Schweizer Feiertag in Stockach sowie beim Kirchweihfest in Hindelwangen seien Beleg dafür, dass der Verein einiges geleistet habe. Neben diesen musikalischen Auftritten wusste Schriftführerin Jasmin Sander von geselligen Anlässen zu berichten.

Von einem weiteren Zuwachs in der Vereinskasse berichtete Kassierin Tanja Scheppe. Die Kassenprüfer Angelika Wahl und Fredi Grömminger bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Jugendleiterin Katrin Zwanziger gab bekannt, dass im vergangenen Jahr drei neue Jungmusiker für den Verein gewonnen werden konnten. Zugleich stellte sie fest, dass alle Jungmusiker zuvor in der vereinsinternen Blockflötengruppe erste musikalische Erfahrungen gesammelt haben und hob damit die Bedeutung der Gruppe für die Nachwuchsarbeit des Vereins hervor.

Vereinsvorsitzender Joachim Brandys zeigte sich stolz über den Zusammenhalt und das Engagement seiner Musiker. Jeder helfe im Verein mit und übernehme verschiedene Aufgaben. Sei es das Organisieren eines Hüttenaufenthaltes oder die Tätigkeit des Noten- oder Inventarwarts. „Ich sehe diesen Verein wie ein großes Getriebe mit vielen Zahnrädern.“ Das alle so toll mitziehen, sei vor allem Dirigent Florian Knecht zu verdanken. Mit viel Einsatz und Herzblut gehe er seine Aufgabe an und bereite die Proben und Auftritte akribisch vor. Ebenso dankte er Armin Brunner für die Leitung der Fasnachtskapelle. Florian Knecht bedankte sich bei seinen Musikern für die gute Arbeit und das Vertrauen, welches ihm entgegengebracht wurde. Er brenne für seine Aufgabe und freue sich bereits auf das Konzert am Ostersonntag.

Jürgen Wegmann beantragte die Entlastung des Vorstands, bevor zum Abschluss der Versammlung Angelika Wahl im Namen des Kirchenchors für die gute Zusammenarbeit dankte.