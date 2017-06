Raum Stockach Müllsünder kennen keine Ferien: Wilde Entsorgungen mitten im Wald nehmen zu

Die Bauhof-Mitarbeiter oder Technischen Dienste der Gemeinden im Raum Stockach müssen immer wieder illegal entsorgten Haus- oder Sperrmüll, ja sogar Bauschutt, einsammeln. Die Kosten gehen oft zu Lasten der Gemeinden, aber wenn Verursacher ermittelt werden kommen teils hohe Bußgelder auf sie zu. Drei der vier jüngsten Fälle in Hohenfels konnten aufgeklärt werden.

Wilde Müllablagerungen werden immer häufiger. Jüngst entdeckte ein Jagdpächter in der Gemeinde Mühlingen eine große Menge von Hausmüll. Auf einem Haufen nur wenige Meter im Wald an der viel befahrenen B 313 lagen eine Kabeltrommel, Schrauben, Nägel, ein Edelstahltablett, eine defekte Kunststoffklappbox, Säcke mit Hausmüll und noch viele andere Dinge. Der zuständige Revierpächter meldete die illegale Entsorgung bei der Gemeindeverwaltung Mühlingen, so Hauptamtsleiter Edwin Sinn, der dort für diese Art von Ordnungswidrigkeiten zuständig ist.

Der Bauhof kümmerte sich dann um den in den Wald geworfenen Müll, da dieser auf Gemeindegrund lag. Ähnlich läuft es zum Beispiel auch in Stockach und Orsingen-Nenzingen bei solchen Entdeckungen ab. Liegt Müll auf Privatgrundstücken, so erklärt Berthold Grotzki, Hauptamtsleiter von Hohenfels, der das Problem auch kennt, "muss sich primär immer der Grundstückseigentümer für solche Geschehnisse auf seinem Grundstück kümmern". Funde von wildem Müll nehmen die Gemeindemitarbeiter gründlich unter die Lupe. Finden sich hierbei Hinweise auf den Verursacher, wird dieser angezeigt, und muss dann mit den entsprechenden Konsequenzen, also einem Bußgeld, rechnen. "Bei den letzten vier Vorkommnissen, konnten wir dreimal den Verursacher ermitteln", sagt Berthold Grotzki.

Margaretha Lattner, von der Stockacher Bußgeldstelle, ist auch immer wieder mit dem Thema Müllsünder konfrontiert. Es tauche immer wieder wild entsorgter Müll auf, sagt sie. Städtische Mitarbeiter sammeln die Sachen ein, für Bußgelder hinsichtlich der illegalen Entsorgung sei dann das Landratsamt zuständig, erklärt Margaretha Lattner. Sperrmüll im Wald oder an Parkplätzen ist allerdings nur ein Teil des Phänomens. "Manche stellen außerhalb der Öffnungszeiten einfach Sachen vor das Tor des Wertstoffhofs," nennt Margaretha Lattner als Beispiel. Bei der Abfuhr der Gelben Säcke würden falsch sortierte Sachen nicht mitgenommen und anschließend fühle sich oft keiner der Anwohner dafür verantwortlich. In der Unterstadt beobachte sie auch immer wieder, wie an machen Tagen Essenverpackungen kreuz und quer auf dem Boden herumlägen oder im Stadtgarten liege direkt neben den Bänken Müll statt in den dafür vorgesehenen Eimern. "Es ist ein leidiges Thema", fasst sie alle Aspekte der wilden Müllentsorgung zusammen. Bei der offiziellen Sperrmüllabfuhr der Stadt sei auch oft nicht richtig zwischen Holz und anderen Dingen getrennt. Was dann zurückbleibt, müssen die Technischen Dienste wegräumen. All dies raube Arbeitszeit und verursache Kosten.

"Ich habe das Gefühl, dass viel von Räumungen und Umzügen kommt", sagt Franz-Josef Hartmann von den Technischen Diensten in Orsingen-Nenzingen, über Funde von illegal entsorgtem Müll. Es sei ein zunehmendes Thema. Teilweise meldeten Bürger etwas oder die Mitarbeiter der Technischen Dienste sähen etwas bei ihren Betriebsfahrten. Es gebe verschiedenen Stellen, an denen immer wieder Müll und Schrott auftauche. "Es sind unbeobachtete Plätze", erklärt er. Und unter dem Müll seien nicht nur Elektrogeräte oder gelbe Säcke, sondern auch Grünschnitt in Plastiksäcken. Dabei sei Grünmüll eigentlich gut über die Gemeinde entsorgbar, sagt Hartmann. Um allgemein Müll aus dem Wald herauszubekommen, gibt es in Orsingen-Nenzingen jedes Frühjahr eine Wald- und Flurputzete, bei der Bürger und Vereine mitanpacken.

Was Mühlingen und Hohenfels bei der illegalen Müllentsorgung von Stockach, Orsingen-Nenzingen und anderen umliegenden Gemeinden unterscheidet, ist die Nähe zur Kreisgrenze. Stichwort Mülltourismus. Im Landkreis Sigmaringen wird die Abfuhr des Mülls nach Gewicht berechnet, der Landkreis Konstanz hat ein komplett anderes Abfuhrsystem, erläutert Berthold Grotzki die Problematik. Bürger sollen schon beobachtet haben, erzählt er, wie ein Fahrzeug mit Sigmaringer Kennzeichen Säcke mit Windeln an der Bushaltestelle abgestellt habe und dann wieder weggefahren sei. Auch bei den Sperrmüllabfuhren komme es immer wieder vor, dass Bewohner sich bei der Gemeindeverwaltung melden und angeben, Unbekannte hätten illegal Müll zur Entsorgung vor ihrem Haus abgestellt. "Selbst wenn der Müll von der Entsorgung her in das Raster passt, bezahlt so ein anderer die Kosten", sagt Grotzki. Meist ist für die Abfuhr und Entsorgung von Müll der jeweilige Landkreis zuständig. Im Landkreis Konstanz hingegen, müssen die einzelnen Gemeinden ihre Müllabfuhr selbst organisieren und auch die Kosten selbst regulieren.

Welche Strafen bei illegaler Entsorgung von Müll oder gar Bauschutt drohen, regelt der Bußgeldkatalog von Baden-Württemberg. Schon bei einzelnen Geräten, wie einem Kühlschrank oder einem Radio, kann das Bußgeld im unteren dreistelligen Bereich liegen.

Beispiele für Bußgelder

Bei der illegalen Entsorgung von Dingen wie Geschirr, Töpfen, Kleidung oder Farbresten können zwischen 25 und 75 Euro Bußgeld fällig werden. Für Gegenstände mit scharfen Kanten und Ähnliches beträgt ein Bußgeld zwischen 25 und 100 Euro. Es kommt auch darauf an, wieviele Gegenstände wild abgestellt werden. Bei mehreren Dingen über zwei Kilogramm kann bis zu 500 Euro werden. Bei einzelnen Sachen wie Kühlschrank, Waschmaschine, Kommode oder Badewanne werden 100 bis 300 Euro fällig. Bei mehr als einem Kubikmeter oder über 200 Kilogramm solchen Sperrmülls kann es bis 2500 Euro hochgehen. Bis zu fünf wild entsorgte Reifen kosten 75 bis 200 Euro Bußgeld. Bei Bauschutt kommt es auf die Menge an und reicht zwischen 50 bis 2500 Euro. Auch bei schlammigen Stoffen kann es bis 2500 Euro gehen und pflanzlicher Abfall kann auch mehrere hundert Euro Bußgeld nach sich ziehen.

Der komplette Bußgeldkatalog im Internet: