Stockach-Zizenhausen Mülleimer steht im Vollbrand - Frau erleidet Rauchgasvergiftung

Eine Frau hat beim Brand eines Mülleimers eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften aus.

Schreck am zweiten Weihnachtsabend: Vor einem Wohnhaus im Stockacher Ortsteil Zizenhausen stand ein Mülleimer in Brand. Laut der Stockacher Feuerwehr ging der Alarm am Montag um 22.18 Uhr ein. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand der Mülleimer bereits in Vollbrand. Eine Bewohnerin des Hauses hatte offenbar versucht, das Feuer zu löschen, musste dies jedoch wegen der Rauchentwicklung abbrechen. Bei ihrem Löschversuch erlitt sie eine Rauchgasvergiftung, weshalb der Rettungsdienst gerufen wurde. Die Feuerwehrleute haben zunächst den Brand gelöscht und danach den Inhalt des Mülleimers ausgeräumt und vollständig abgelöscht. Vermutlich wurde der Brand durch unsachgemäßen Umgang mit heißer Asche ausgelöst.