Stockach Motorradfahrer wird bei Unfall auf der Autobahn verletzt

Ein Lastwagenfahrer wollte auf der A98 auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei hat er den Motorradfahrer offenbar übersehen. Der Motorradfahrer blieb mit gebrochenem Arm auf der Autobahn liegen und kam in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 10.45 Uhr, wie die Polizei nun in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach war der 32 Jahre alte Lasterfahrer mit seinem Sattelzug um diese Zeit in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Stockach West und dem Autobahnkreuz wollte er auf die linke Fahrspur wechseln, übersah dabei aber offenbar den 27 Jahre alten Motorradfahrer, der dort gerade fuhr.



Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer stürzte. Er blieb laut der Polizeimeldung mit gebrochenem Arm auf dem linken Fahrstreifen liegen. Sein Motorrad schleuderte noch etwa 75 Meter weiter über die Fahrbahn, bevor es im Grünstreifen rechts neben der Autobahn liegen blieb. Der Motorradfahrer wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 19 000 Euro.