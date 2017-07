Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall an der Kreisstraße 6180 zwischen Stockach und Zoznegg gestorben.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr zwischen der Berlinger Siedlung und dem Stockacher Stadtgebiet. Wie das Polizeipräsidium Konstanz nun in einer Pressemeldung mitteilt, war der Mann aus Richtung Zoznegg unterwegs und geriet hinter einer Kurve ins Schleudern. Daraufhin sei er auf die Fahrbahn gestürzt und auf einen angrenzenden Gehweg gerutscht. Das Motorrad blieb einige Meter weiter in einer Wiese liegen.



Bei dem Sturz habe sich der 32 Jahre alte Motorradfahrer laut der Polizeimitteilung schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, auch ein herbeigerufener Notarzt habe ihm nicht mehr helfen können. Die Unfallursache ist noch unklar. Möglicherweise sei der Helm verrutscht gewesen, was die Sicht des Fahrers beeinträchtigt haben könnte, heißt es in der Pressemitteilung weiter.



Nach Informationen von Polizeibeamten an der Unfallstelle sei kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen. Laut Zeugenaussagen sei der Motorradfahrer mit unauffälliger Geschwindigkeit unterwegs gewesen, so die Beamten vor Ort weiter.