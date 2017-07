Stockach Mögliche Beklagte vor dem Narrengericht: Martin Schulz oder Alice Schwarzer?

Vor der Benennung des Beklagten an Dreikönig schießen die Spekulationen ins Kraut, wen könnte das Narrengericht Stockach auserwählt haben? Eine nicht ganz ernst gemeinte Betrachtung von Georg Becker

Ein Gerücht, sagt der für Sprachdeutung zweifelsfrei zitierbare Duden, sei „etwas, was allgemein gesagt, weitererzählt wird, ohne dass bekannt ist, ob es auch wirklich zutrifft“. Der Umkehrschluss lautet, was wirklich zutrifft, ist kein Gerücht. Wir halten fest: Am kommenden Sonntag ist der erste Advent, obwohl es noch November ist. Wer‘s nicht glaubt – und das ist kein Gerücht – der beachte die aufgehängte Weihnachtsbeleuchtung in der Hauptstraße in Stockach. Wo keine Weihnachtsbeleuchtung, da kein Advent. Da die Stadt Stockach, besser der Verein Handel, Handwerk und Gewerbe, sich Eigentümer einer hippen Weihnachtsbeleuchtung nennt und die Hänselegruppe sie jedes Jahr installiert, muss Advent kommen, wenn sie hängt. Und die Beleuchtung hängt. Auch das Attribut „hip“ schmälert nicht wirklich die Wahrhaftigkeit dieses Vorgangs, denn hip sei, so sagt der Duden, in modischer Hinsicht auf dem Laufenden zu sein.

Hingegen ist ein Gerücht, dass Politiker erst zum Kanzlerkandidaten gekürt werden, wenn sie vorher vor dem Narrengericht Stockach als Beklagter erschienen sind. Eine Angela Merkel, die Beklagte (2001) vor ihrer ersten Kanzlerwahl (2005), ein Franz Josef Strauß, Beklagter (1979) vor seinem Anlauf als Kanzlerkandidat (1980) und Kurt Georg Kiesinger, Beklagter (1965) und gewählter Bundeskanzler von 1966 bis 1969, ergeben noch keine zwingende Regel. Frank Walter Steinmeier gilt nicht, weil sein Beklagtentum (2011) erst nach seinem vergeblichen Kanzlerkandidatenanlauf (2009) eingesetzt hat.

Auf diese kausal nicht vorhandene Duplizität der Ereignisse haben die gemeinhin überregional als führend geltenden Medien wie Washington Post, Le Monde Paris, Financial Times London, Aftonbladet Stockholm, Neue Zürcher Zeitung, Komsomolskaja Prawda Moskau oder auch das viel beachtete österreichische Nachrichtenmagazin ZIB 2 nicht hingewiesen, als sie über die bevorstehende Bundestagskandidatur des Europaparlamentspräsidenten Martin Schulz berichtet haben. Dieses Nichtberichten ist definitiv kein Gerücht.

Ein Gerücht ist hingegen, dass Martin Schulz deshalb als Beklagter für das Narrengericht in den Jahren 2017 folgende auszuschließen wäre. Siehe Frank Walter Steinmeier. Wahrscheinlich ist deshalb ein Beklagtendasein des baldigen Ex-Europaparlamentspräsidenten, kurz EEPP, schon im nächsten Jahr noch lange nicht. Dran wäre bei Betrachtung der Ahnengalerie der Beklagten eher mal wieder eine Frau. Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl vorzugsweise aus der Landespolitik. Oder gleich Alice Schwarzer. Aber wie gesagt, das ist nun wirklich ein Gerücht. Das wäre vielleicht hip, aber auch eine durch rein gar nichts untermauerte Behauptung, welche bis heute noch gar nicht weitererzählt worden ist.