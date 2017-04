Stockach Modernes Wohnen  Ein Glosse über eher ungewöhnliche Wohnorte von Störchen im Raum Stockach

Nicht nur Hans und Nelli in der Stockacher Oberstadt haben einen ungewöhnlichen Wohn-Geschmack, auch ein Storchenpaar im Schanderied bei Wahlwies haben ein ganz individuelles Nest.

Das Motto "Eigenbau statt gemachtes Nest" liegt bei Störchen im Raum Stockach im Trend. Erst Hans und Nelli auf dem Kriegerdenkmal in der Oberstadt und nun ist ihre wilde Verwandtschaft im Naturschutzgebiet Schanderied bei Wahlwies ebenfalls auf Premiere-Kurs. Die dortigen Bauherren mögen ebenfalls das Ungewöhnliche. Das moderne Storchenpaar von heute möchte eine Toplage mit nicht alltäglicher Bausubstanz. Hans und Nelli bevorzugten das Modell Stein in Altstadtlage, ihre namenlosen Verwandten lieber einen Holzrohbau in ruhiger Naturumgebung. Innerhalb kurzer Zeit gestalteten die ihren Horst als Maisonette mit Wohn- und Aussichtsebene in der lädierten Baumkrone. Eine kleine Luxusvilla in ruhiger Lage. Was will ein Storch mehr? Hanns Werner hat die Behausung fotografiert. Aus der Literatur weiß er: Baumhorste in freier Landschaft sind in Baden-Württemberg die Ausnahme. Dort wohnen also echte Individualisten.

Ein anderer Teil der Storchenverwandtschaft bei der ehemaligen Mindersdorfer Eckhartsmühle (Eckhartshof) mag es dafür etwas klassischer, hat SÜDKURIER-Mitarbeiter Hermann Schweikart beobachtet. Frei nach dem Motto "Warum selbst bauen, wenn etwas leer steht?" haben sie das Angebot genutzt und brüten nun in dem von der Gemeinde Hohenfels angelegten Storchennest auf einem Pfosten. Im nahen Riedgelände gibt es zur freien Logis auch die freie Kost.