Stockach Mitgliederversammlung der HHG: Neubeginn bei Händlern

Nach dem Abschied von Fritz und Kreutel gibt es viele neue Köpfe beim Gewerbeverein HHG. Die beiden verdienten Mitglieder bleiben für den Verein als Berater verfügbar.

Epochenwandel beim Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) in Stockach: Einerseits sind mit Wolfgang Kreutel und Dieter Fritz zwei verdiente Mitglieder, die seit Jahrzehnten im Verein aktiv waren, aus den Ämtern ausgeschieden. Dafür stellt sich der Stockacher Gewerbeverein mit neuen Gesichtern im Werbeausschuss neu auf. Andererseits hat der HHG mit Bianca Duventäster nun erstmals eine bezahlte Mitarbeiterin, die für die Organisationsarbeit zuständig ist. Bislang wurde diese im Verein rein ehrenamtlich bewältigt. Beides wurde nun bei der Mitgliederversammlung offiziell.

Kreutel und Fritz haben die Arbeit im Stockacher Händlerverein jahrzehntelang maßgeblich geprägt. Siegfried Endres, Vorsitzender der HHG, erläuterte den Werdegang der beiden: Vorsitzender, zweiter Vorsitzender und Werbeausschuss, diese drei Ämter wiederholten sich bei beiden in unterschiedlichen Reihenfolgen. Aus dem Letzteren ziehen sich Fritz und Kreutel nun zurück, Fritz nach mehr als 40 Jahren und Kreutel nach mehr als 30 Jahren im Verein. Als Berater werden beide weiterhin ansprechbar bleiben.

Diese Verabschiedung hatte eine groß angelegte Neubesetzung zur Folge, denn nur noch Gudrun Siegmund wäre als einziges Mitglied im Werbeausschuss verblieben. Auf Vorschlag des Vorstands hat die Mitgliederversammlung Bettina Kleiner, Mario Bacher, Maik Eichwald und Petra Herrmann jeweils einstimmig neu in das Gremium gewählt. Auch Siegmund geht mit einstimmiger Rückendeckung in eine weitere zweijährige Amtszeit.

Am selben Abend stellte sich Bianca Duventäster als erste bezahlte Mitarbeiterin der HHG vor. Die Kosten für ihren Minijob teilen sich Stadt und HHG. Sie sei hauptsächlich im Hintergrund als Ansprechpartnerin in organisatorischen Dingen tätig, erklärte Duventäster. Doch den Stockacher Kunden ist sie, die auch Vorsitzende des Bezirksimkervereins ist, schon vom verkaufsoffenen Sonntag im vergangenen Oktober bekannt, als sie das Bürgerhaus Adler Post in einen begehbaren Bienenstock verwandelt hat. Und schon 2015 habe sie sich bei allen Stockacher Händlern vorgestellt, erzählt sie. Beim damaligen Apfeltag konnten sich die Besucher wie in einem Kriminalfall zum Thema Bienensterben erstmals gewissermaßen durch die Stockacher Geschäfte ermitteln. "Die Oberstadt lebt, man muss sie nur packen", lautete Duventästers Fazit.

Genau solche Ideen Ernst zu nehmen, die Begeisterung zu teilen und nach außen zu den Kunden zu transportieren, war der Appell von Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz an die Mitgliederversammlung. Mit großen Einzelhandelsketten auf großen Flächen könne man zwar nicht konkurrieren, dafür aber mit besonderer Leistung glänzen, so Stolz. Bei Endres hört sich das so an: "Die HHG will mitwirken, die Innenstadt erlebbar zu machen."

Vorstand, Ideen, Pläne