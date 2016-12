Stockach Mit viel Musik schwungvoll ins neue Jahr

Junge Philharmonie der Ukraine spielt am Neujahrstag in Stockach, Solistin ist die Sopranistin Anna Nosova.

Das Orchester Junge Philharmonie aus der Ukraine bietet wieder Walzer und Polkas aus der Strauß-Dynastie, garniert mit leichter Klassik und berühmten Arien aus großen Opern. In der Pause reichen die Mitglieder des Eintracht- Chors den Gästen wahlweise Sekt, Orangensaft und Zopf. Für dieses Konzert zum Jahresbeginn verlost der SÜDKURIER drei mal zwei Eintrittskarten (siehe Infokasten).

Die Junge Philharmonie der Ukraine hat am Sonntag, 1. Januar, um 16 Uhr als Programm „Musik um Johann Strauß“ angekündigt. Laut einer Pressemitteilung des Kulturzentrums der Stadt freuen sich die Künstler besonders auf die persönliche Atmosphäre in Stockach. Die Stockacher Meisterkonzerte stehen im Spieljahr 2016/2017 in ihrer nun schon 26. Saison und zählen damit zu den traditionsreichsten Konzertreihen der gesamten Bodenseeregion.

Das Orchester kommt aus der ehemaligen habsburgischen Kulturmetropole Lemberg, dem heutigen Lviv. Es wurde im Jahr 2002 gegründet, machte früh durch eine große China-Tournee auf sich aufmerksam und ist heute ein bedeutender Kulturträger des Landes. Nach den erfolgreichen Konzerten in Stockach in den letzten Jahren konnte das Orchester erneut verpflichtet werden. Mit zahlreichen musikalischen Bonbons verspricht das junge Orchester aufzuwarten. Und natürlich dürfen Polkas und Walzer-Klassiker nicht fehlen, bevor die Konzertbesucher mit dem von vielen sehnsüchtig erwarteten und bei jedem Neujahrskonzert obligatorischen Radetzky-Marsch beschwingt ins neue Jahr entlassen werden.

Dirigent des Abends ist auch in diesem Jahr Volodymir Syvokship, der gleichzeitig der Ukrainischen Staatsphilharmonie Lemberg als Direktor vorsteht. Seine Konzerttätigkeit erstreckt sich über viele Länder weltweit. Solistin am Neujahrstag ist die ukrainische Sopranistin Anna Nosova von der Staatsoper Lemberg. Sie konzertiert mit großen Orchestern ihres Heimatlandes in ganz Europa.

Eintrittskarten für das Meisterkonzert am Neujahrstag gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf zu Preisen zwischen 16 und 27 Euro im Kulturzentrum Altes Forstamt in Stockach, Salmannsweilerstraße 1, Telefon (0 77 71) 80 23 00 oder per E-Mail an tourist-info@stockach.de.



Verlosung

Der SÜDKURIER verlost für das Meisterkonzert der Jungen Philharmonie der Ukraine am Neujahrstag in der Jahnhalle in Stockach drei mal zwei Eintrittskarten. Mitmachen ist ganz einfach: SÜDKURIER-Abonnenten greifen bis Dienstag, 27. Dezember, 10 Uhr, zum Telefon. Unter der Aktionsnummer 01 37 93 70 50 07 0 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom) werden alle Teilnehmer registriert. Nach dem Signalton müssen die Anrufer Namen, Anschrift, Abo-Nummer und das Kennwort „Neujahrskonzert“ nennen. Oder Sie schicken eine Postkarte mit dem gleichen Kennwort an das SÜDKURIER-Medienhaus, Hauptstraße 16, in 78333 Stockach.