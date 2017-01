Stockach Mit dem Sternbild von Kuony in die Fasnet

Das Narrengericht ist mehr als nur eine Verhandlung, in der ersten Narrenversammlung wird vielfältig Werbung für die Fasnet gemacht

In der Versammlung an Dreikönig präsentiert das Narrengericht Stockach alles Wichtige: Ein neues Sternbild von Hans Kuony, warum die Universität Konstanz fast so wichtig wie das Narrengericht ist und welches Programm an der Fasnet 2017 so läuft. Ach ja, und die Beklagte 2017 Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, ist auch verkündet worden. Mitten in der Malu–wer?-Fragephase an den Tischen im Bürgerhaus Adler Post munterte Archivar und Kläger Thomas Warndorf die versammelte Gesellschaft auf: "Der Beifall ist da noch ausbaufähig."

Der kommt, da sind sich viele sicher, in der Verhandlung am 23. Februar. Beifall ist für Narren und Narrenforscher ohnehin eine schwierige Sache. Mal kommt er, mal kommt er nicht und manchmal an den falschen Stellen. Thomas Warndorf hat da so seine Erfahrungen machen müssen, nur weil er sich auf die Suche nach einem historisch abgesicherten Hans Kuony, Chuoni von Stockach oder Kuoni von Stocken in allen relevanten Bibliotheken gemacht hat. Schon die Forschung an sich scheint für einige Stockacher eine frevlerische Tat.



Unterstützung hat Warndorf jetzt von Michael Fuchs, Präsident des Fasnachtsmuseums Langenstein, bekommen. Als Auftragszeichner für das Titelblatt 2017 des Narrenbuchs hat Fuchs sich Inspiration beim Astronomen Johannes Kepler (1571-1630) geholt. Fuchs zog seinen Schluss auf eine nicht unmögliche Rechtevergabe an einen gewissen Kuoni zur Abhaltung eines Narrengerichts in Stockach und hat das Ganze als Sternbild gemalt: "Kepler und Warndorf sind sich einig: Alter und Herkunft von Privileg und Kuoni stehen in den Sternen."

Keine Lichtjahre von Stockach entfernt befindet sich die Universität Konstanz, sondern gerade etwa 30 Kilometer. Professor Ulrich Rüdiger, Rektor dieser seit fünf Jahrzehnten bestehenden Bildungseinrichtung, hat bei seinem Auftrag für einen närrischen Gastbeitrag in dieser Dreikönigssitzung nicht die Entfernung, sondern das Alter für einen Vergleich herangezogen. Das Narrengericht Stockach habe eine gut 700-jährige Geschichte, "wir sind gerade 50 Jahre Uni" und dennoch sei das Unerhörte passiert: "Eine Universität steht unter Denkmalschutz."

Der Professor Rüdiger nahm dabei die Aufforderung "Denk mal" wörtlich und warf Fragen auf, deren Antworten unter Denkmalschutz stehen könnten: "Macht Studieren dumm? Macht Essen dünn? Macht Fasnacht traurig?" Auch von Naturschutz-Vorschriften sieht sich die Uni in ihrer Entfaltung eingeschränkt. Die vom Aussterben bedrohte borstige Glockenblume habe mit ihrem Standort an einem geplanten Radweg von Wollmatingen zur Uni den Bau verhindert. Zudem sei das Gelände der Universität als Lebensraum für die Haselmaus und damit als schutzwürdiges Habitat klassifiziert worden: "Wir haben noch keine Haselmaus auf dem Universitätsgelände gesichtet. Aber würde eine vorbeikommen, könnte sie sich zum Bleiben aufgefordert fühlen." Rüdiger seufzte im Bürgerhaus: "Was sind schon 700 Jahre Narrengericht gegen 50 Jahre Uni Konstanz?"

Eine überschaubare, aber beliebte Angelegenheit. Wie Narrenwirt Siegfried Endres und "sei Frau" Jeanette Schindler in ihrer Vorschau auf die Stockacher Fasnet 2017 bekannt gaben. Wo die beiden hingehen? Überall, von den Bunten Abenden bis zum Kinderumzug. Aber nicht immer gleichzeitig.