Stockach Mit Vogel Strauß auf Tuchfühlung

Bei einer Führung auf der Straußenfarm in Airach erläutern die Züchter ihren 50 Gästen Wesen und Entwicklung der größten Vögel der Welt.

Joline Flanter studiert Tiermedizin und absolviert auf der Straußenfarm von Ingrid und Georg Frick ein vierwöchiges Praktikum. Drei Wochen sind schon rum, sie kennt sich gut auf dem Gelände und mit den Tieren aus und führt mit Ingrid Frick im Rahmen des Ferienprogramms rund 50 Besucher in zwei Gruppen über den Hof. Der Schlupf ist nun vorbei, die jüngsten Küken sind eine Woche alt. Gleich neben dem Hof wuseln zwei und drei Wochen alte Küken über die Wiese. Sie sind sehr neugierig, strecken ihre langen Hälse durch den Zaun und ziehen die Schuhbändel einzelner Besucher auf. Auch die zehnjährige Clara Schmid, die gerade bei den Großeltern in Stockach ihre Ferien verbringt, findet die kleinen Küken besonders süß. Insgesamt gibt es auf dem Hof rund 190 Strauße.

Das Hauptprodukt des Betriebes ist Fleisch. Es ist dunkel wie Wild und liegt geschmacklich zwischen Wild und Rind. Zubereitet wird es wie Rindfleisch. „Es hat nur ein Prozent Fett, dafür viel Eisen und Eiweiß und wenig allergene Stoffe“, beschreibt Ingrid Frick. Die Federn könnten als Staubwedel genutzt werden. Sie verkauft allerdings nur Wedel mit Federn afrikanischer Tiere, weil deren Qualität besser sei. „Hier wird auf Fleisch gezüchtet, nicht auf Federn.“ Auch das Leder von Beinen und Fußrücken wird vermarktet. Die Eierschalen werden ebenso verkauft. Daraus entstehen beispielsweise Lampenschirme. Ein volles Ei wiegt etwa anderthalb Kilo, der Inhalt entspricht 25 bis 30 Hühnereiern, ist aber laut Frick sahniger, weniger riechend und luftiger in der Konsistenz.

Dass Strauße sehr interessiert sind, erleben die Besucher gleich. Wenn sie einen Finger durch den Gitterzaun strecken, schnappen die Vögel danach. Weh tue das nicht, sagt die Züchterin. Beim Weiterlaufen folgen die Vögel der Gruppe spontan. Familie Groß aus Frickingen ist mit den zwei sieben- und neunjährigen Töchtern da. Sie hätten sich die ausgewachsenen Strauße nicht so groß vorgestellt. Lucia Meidl aus der Nähe von Ulm hat einen Familienausflug nach Airach organisiert. Auch sie ist beeindruckt von den Tieren und deren Haltung.

Der Strauß ist ein gefährliches Tier – vor allem der ausgewachsene Hahn, den man am schwarzen Gefieder erkennt. „Er verteidigt sich durch Fußtritte, nimmt Schwung und kickt nach vorne“, erzählt Ingrid Frick. In Afrika, wo die Tiere frei leben, können Strauße Raubtiere erlegen. In einer Gruppe erfolgt eine Naturbrut: „Dort ist der Hahn eher auf Krawall gebürstet“, sagt Frick und mahnt die Besucher, Abstand zu halten. Ein Strauß könne ein Tempo von 60 Stundenkilometer über 15 Minuten lang durchhalten, er sehe und höre gut, deshalb dürfe niemand das Gelände betreten. „Bis jetzt sind alle Gäste lebend bei uns durchgekommen“, verspricht sie.

Yannick Renner aus Hoppetenzell feiert demnächst seinen neunten Geburtstag auf der Straußenfarm. Er fand die Führung toll. Auch Gastgeberin Ingrid Frick hat der Nachmittag gefallen. „Die Leute fragen immer nach und wollen auch wissen, was es für Probleme gibt. Sie schätzen es, wenn ich ihnen Geschichten erzähle, die mir mit den Tieren passiert sind.“

Die Tiere

Informationen zur Farm: www. straussenfarm-hegau-bodensee.de

Auf dem Gelände in Airach leben 180 bis 190 Strauße, darunter 60 bis 70 erwachsene Tiere. Es gibt 18 Zuchttiere. In diesem Jahr wurden 350 Eier gelegt. Nach 40 Tagen schlüpfen die Küken und wachsen schnell: zehn Zentimeter pro Woche. Strauße ernähren sich zu drei Vierteln von Gras. Zusätzlich bekommen sie ein Gemisch aus Mais, Weizen, Gerste und Soja und im Winter Heu. Nach einem bis anderthalb Jahren werden die Tiere geschlachtet. Meist müssen die Hähne zuerst dran glauben. Sie haben mehr Muskelfleisch und bekämpfen sich irgendwann gegenseitig. (wig)