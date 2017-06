Stockach Mit Hand und Herz für den Handel: Fritz und Kreutel verabschieden sich aus HHG

Solidarität und Tatendrang sind für Dieter Fritz und Wolfgang Kreutel die Basis für funktionierenden Handel. Danach handelten sie selbst fast vier Jahrzehnte

Sie haben den Stockacher Handel rund vier Jahrzehnte lang geprägt: Jetzt ziehen sich Dieter Fritz und Wolfgang Kreutel aus dem Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) zurück und geben ihre Ämter ab. "Ich bin jetzt in einem Alter, in dem es Zeit wird, sich nach und nach zurückzuziehen", sagt der 74-jährige Dieter Fritz, der seit 1977 im Verein aktiv war. Von 1980 bis 2000 war der Inhaber des Schreibwarenladens Papierfritz zudem Vorsitzender und wechselte dann in den Werbeausschuss.

Auch Wolfgang Kreutel blickt auf auf 32 Jahre im HHG zurück, in denen er lange Zeit stellvertretender Vorsitzender war. Aber auch als Vorsitzender und im Werbeausschuss steckte er viel Energie in den Stockacher Handel. "Ich habe es wirklich gerne gemacht, aber nachdem wir im Dezember unser Geschäft geschlossen haben, habe ich gemerkt, dass es auch keinen Sinn mehr macht, im Verein mitzuarbeiten", sagt Kreutel.

In Zeiten, in denen es für den Einzelhandel zunehmend schwieriger wird, sind Fritz und Kreutel auch ein Stück weit erleichtert, nach vielen Jahren ihr Amt abgeben zu können. "Es wird nicht einfacher und ab einem bestimmten Alter fehlt einem auch die nötige Energie, die man in diesem Geschäft braucht", sagt Kreutel.

Diese Aufgabe wollen die beiden nun jüngeren Mitgliedern überlassen. "Die Zeiten ändern sich ständig. Dabei ist es wichtig, nicht altklug zu sein und zu sagen, wie das früher gemacht wurde, sondern den Jüngeren eine Chance zu geben", so Kreutel. Dabei haben die zwei Urgesteine auch die vielen Leerstände im Blick. "Viele Städte sind vom Sterben des Einzelhandels bedroht. Nicht nur hier gibt es viele Leerstände", sagt Fritz, der auch Vizepräsident des Handelsverband Südbaden ist. Ein Problem, das die vielen Leerstände verursacht, sehen die beiden in den hohen Mieten. "Viele Hausbesitzer verlangen zu hohe Mieten und tun gleichzeitig nichts für das Gebäude", berichtet Fritz. Zudem sei die Nachfolge in vielen Geschäften ungeklärt. "Ich will mein Geschäft zum 1. Januar 2018 an meinen Sohn übergeben. Das ist natürlich die ideale Lösung, aber leider auch selten", sagt der Kaufmann Fritz. Trotz der schwierigen Umstände sind Fritz und Kreutel jedoch davon überzeugt, dass die Händler selbst viel bewegen können. "Als Kaufmann musst du immer eine Nasenlänge voraus sein", sagt Fritz.

Durch sein Amt im Handelsverband habe er viel Inspiration für den Stockacher Handel gesammelt. "Wir waren in Stockach immer Vorreiter", sagt Fritz. Leicht durchzusetzen seien neue Ideen aber selten. "Das gehört dazu. Es ist heute noch nicht einfach, aber wichtig ist, dass auf Ideen auch Taten folgen", so der 74-jährige. Ein Konkurrenzdenken dürfe es im Einzelhandel in Stockach nicht geben. "Solidarität ist sehr wichtig. Ich bedauere, dass nicht alle Händler in der Stadt an einem Strang ziehen", sagt Fritz. Auf ihre gemeinsame Zeit blicken beide positiv zurück. "Wir schätzen uns sehr und haben immer gut zusammengearbeitet", sagt Fritz. Zukünftig freuen sich jedoch beide, mehr Ruhe und Freizeit genießen zu können.

Neuwahlen

Nach dem Abschied von Dieter Fritz und Wolfgang Kreutel wird der Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) am Montag, 3. Juli, in der Mitgliederversammlung den Vorstand neu wählen und die Ämter von Fritz und Kreutel neu vergeben. Um 19.30 Uhr kommen die Mitglieder im Hotel Fortuna in Stockach zusammen. Die stellvertretende Vorsitzende Anja Schmidt sagte im Vorfeld, dass der HHG sich über neue Mitglieder freuen würde. Diese könnten sich gerne aufstellen lassen und im Verein aktiv werden und Aufgaben übernehmen, so Schmidt. (lem)