Stockach Missachtete Vorfahrt sorgt für 1500 Euro Schaden

An einer Kreuzung kollidieren zwei Fahrzeuge, weil eine Fahrerin die Vorfahrt missachtete

Eine 55-jährige Autofahrerin hat am Dienstag gegen 7.50 Uhr einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Pfarrstraße/Am Stadtgarten verursacht, weil sie die Vorfahrt missachtete. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, fuhr die Autofahrerin auf der Straße Am Stadtgarten in Richtung Hägerweg.An der Kreuzung nahm sie einer von rechts kommenden 46-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1500 Euro.