Stockach Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Stockach - Mit Videos

Mit viel natürlichem Charme bekäftigt die Politikerin aus Rheinland-Pfalz, unschuldig zu sein. Die Verhandlung beginnt um 17 Uhr.

Mit einem roten Herz auf der Wange und einem Herz in der Hand kam Malu Dreyer am Schotzigen Dunschtig nach Stockach und eroberte die Herzen der Bürger im Sturm mit ihrer symphatischen Art. Die Frau aus Rheinland-Pfalz trat ohne Ministerallüren auf. Mit natürlichem Charme und fester Stimme versicherte sie den geladenen Gästen im Bürgerhaus Adlerpost, unschuldig zu sein, "denn Rheinland-Pfälzer seien per se unschuldig". Die diesjährige Beklagte des hohen grobgünstigen Narrengerichts hatte ihren Ehemann Klaus Jensen mitgebracht. Die Verhandlung vor dem Narrengericht beginnt um 17 Uhr in der Jahnhalle.