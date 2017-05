Stockach Ministerpräsident Winfried Kretschmann verleiht den Verdienstorden des Landes an Christa Fritschi

Die Orsingenerin erhält die Ehrung für ihre Arbeit für ein medizinisches Hilfsprojekt im Senegal. Zielgruppe der "Aktion Kinderherzen" sind herzkranke, operationsbedürftige Kinder. Medial begleitet wird das Hilfsprojekt vom SÜDKURIER.

Ehre, wem Ehre gebührt: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeichnete insgesamt 22 Persönlichkeiten des Landes mit dem Verdienstorden aus. Im Rittersaal des Mannheimer Barockschlosses überreichte er Urkunde und Orden an verdiente Bürger und Bürgerinnen. Zu den Geehrten zählte auch Christa Fritschi aus Orsingen, die sich für schwerkranke Kinder im Senegal engagiert.

„Mit dem Landesverdienstorden ehren wir Bürger und Bürgerinnen, die im politischen, sozialen, kirchlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, sportlichen oder wissenschaftlichen Bereich Herausragendes geleistet haben. Damit sind die Geehrten echte Vorbilder. Für ihre Tätigkeit zum Wohle der Gesellschaft sind wir ihnen unendlich dankbar“, sagte der Landesvater in seiner Ansprache.

Über die karitativ Engagierte aus dem Landkreis Konstanz fand Kretschmann viele lobende Worte: „Dass es Christa Fritschi 1998 in den Senegal nach Westafrika verschlug, lag an ihrer Tochter, die dort in der Savanne ein Freiwilliges Soziales Jahr ableistete. Dort kam es zu einer schicksalshaften Begegnung mit der damals siebenjährigen, schwer herzkranken Fatou. Fortan drehten sich die Gedanken von Christa Fritschi darum, wie man diesem kranken Mädchen und weiteren, aufgrund von Mangelernährung und Infektionen herzkranken Kindern helfen könnte. Um die Operationen in Deutschland durchzuführen, sammelte sie Spenden im Bekanntenkreis und stellte Kontakt zum SÜDKURIER her, der ihr Wirken seither medial begleitet. Dann rief Fritschi die 'Aktion Kinderherzen' ins Leben, die im Verein Bilbassi eingebettet ist. Durch ihre persönliche Art, mit der sie mit den Spendern in Kontakt steht, sowie durch ihren Ansatz, Transparenz durch die Berichterstattung des SÜDKURIER zu vermitteln, ist großes Vertrauen entstanden. Seit 1999 wurden Spenden in Millionenhöhe generiert werden. 52 Kinder konnten dank diesem segensreichen Engagement bislang erfolgreich operiert werden“, so Kretschmann in seiner Laudatio unter viel Applaus.